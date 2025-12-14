Gregory Tade, fostul atacant al FCSB, a vorbit deschis într-un interviu acordat Sport.ro despre cel mai dureros episod al carierei sale, legat chiar de singurul trofeu pe care l-a câștigat ca fotbalist, Cupa Ligii din sezonul 2015/2016. Paradoxal, francezul nu a apucat să joace finala, deși contribuția lui a fost decisivă în calificarea echipei.

Gregory Tade: „Nu m-au lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist!”

Tade a marcat golul victoriei în semifinala cu Astra Giurgiu, reușită care a dus FCSB în ultimul act al competiției.

Finala s-a disputat însă la începutul sezonului următor, iar atacantul fusese deja scos din planurile clubului, pe fondul unui conflict cu Gigi Becali. Nici măcar un loc pe banca de rezerve nu i-a fost oferit.

„Este frustrant. Eu am marcat golul care ne-a dus în finală, iar când a venit momentul decisiv nu am fost lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist. Pentru asta îl învinovățesc pe Reghe. Ca fost jucător, putea să spună că merit să fiu acolo, dar a acceptat decizia clubului. Nu a avut coloană vertebrală”, a povestit Gregory Tade pentru Sport.ro.

Atacantul fusese transferat de FCSB de la CFR Cluj pentru 500.000 de euro, însă după un singur sezon a fost lăsat să plece liber de contract în Qatar.

La Cluj, Tade a avut cele mai bune cifre din carieră, cu 23 de goluri în 57 de meciuri și titlul de golgheter al Ligii 1.

După despărțirea de FCSB, francezul a mai evoluat în Qatar și Israel, apoi a revenit în România la Dinamo, fără să apuce să debuteze, înainte de a-și încheia cariera în Scoția, unde este stabilit și în prezent.

