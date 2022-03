Sharapova și mai cum? Simona Halep, aproape să li se alăture surorilor Williams pe podiumul clasamentului all-time al banilor câștigați în tenis

Simona Halep nu s-a dus în California doar pentru a se bucura de vremea călduroasă, iar rezultatele obținute pe teren demonstrează această afirmație.

Dovedindu-le pe Ekaterina Alexandrova (52 WTA), Cori Gauff (17 WTA) și Sorana Cîrstea (27 WTA) în prima jumătate a competiției WTA 1000 de la Indian Wells, sportiva născută în Constanța și-a asigurat un cec în valoare de $179,940, care se adaugă celor $38,288,535 câștigate din turneele de tenis jucate în circuitul WTA.

1. Serena Williams, $94,518,971

2. Venus Williams, $42,280,540

3. Maria Sharapova, $38,777,962

4. Simona Halep, $38,288,535

5. Caroline Wozniacki, $35,233,415

$309,487. This is by how much Maria Sharapova still leads Simona Halep in the all-time WTA earning rankings.

if ???????? Simona Halep reaches the final of Indian Wells, she will join the ???????? Williams sisters in the top 3.

if not, Miami awaits.