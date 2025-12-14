Franţa era deţinătoarea titlului mondial, după ce a dispus de Norvegia în finala ediţiei trecute, însă în acest an nu a trecut de semifinale. Medalia de bronz din 2025 este a opta mondială pentru Franţa, din care trei sunt de aur, scrie news.ro.

La rândul său, Olanda a pierdut lupta pentru a patra medalie din palmaresul său, care numără câte una de aur, argint şi bronz.

În penultimul act al CM2025, Germania - Franţa 29-23 şi Norvegia – Olanda 35-25.

Clasamentul locurilor 3-32 la CM: 3. Franţa, 4. OIanda 5. Danemarca 6. Brazilia 7. Ungaria 8. Muntenegru 9. România 10. Angola 11. Polonia 12. Serbia 13. Japonia 14. Spania 15. Suedia 16. Austria 17. Insulele Feroe 18. Cehia 19. Elveţia 20. Tunisia 21. Islanda 22. Argentina 23. Coreea de Sud 24. Senegal 25. Croaţia 26. China 27. Paraguay 28. Egipt 29. Uruguay 30. Cuba 31. Kazakhstan 32. Iran.

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri.

Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial din 2025 sunt: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

