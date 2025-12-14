LIVE VIDEO Crystal Palace - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 16:00!

Crystal Palace - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 16:00! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO.

TAGS:
Manchester CityCrystal PalacePremier LeagueVoyoArsenal
Din articol

Crystal Palace - Manchester City

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 16:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Manchester City joacă în deplasare la Crystal Palace.

Meciul contează pentru etapa cu numărul 16 din Premier League.

De la aceeași oră 16:00 pe VOYO sunt transmise și Nottingham Forest - Tottenham Hotspur, Sunderland - Newcastle și West Ham - Aston Villa, iar de la 18:30 se joacă Brentford - Leeds.

Se pregătește transferul celui mai scump jucător din istoria lui Manchester City

Cel mai scump jucător englez din istorie este gata să schimbe definitiv echipa. 

Jack Grealish a fost cumpărat de Manchester City în 2021 pentru o sumă record în fotbalul englez, 117,5 milioane de euro.

A fost la acel moment cel mai scump transfer din Premier League. Între timp a fost depășit, dar rămâne cel mai scump jucător englez transferat vreodată.

După patru ani petrecuți la Manchester City, Grealish a ajuns mai mult rezervă sub comanda lui Pep Guardiola, astfel că în vară a fost împrumutat la Everton.

Împrumutul va expira la finalul acestui sezon, dar Grealish se simte excelent sub comanda lui David Moyes și și-ar dori să rămână la Everton. Clubul are posibilitatea de a-l transfera definitiv pe Grealish dacă va plăti clauza de 57 de milioane de euro.

Everton este dispusă să plătească 34,3 milioane de euro în schimbul transferului definitiv al lui Jack Grealish, astfel că Manchester City va fi nevoită să își mai scadă din pretențiile financiare în cazul în care vrea să îl cedeze pe fotbalistul de 30 de ani.

Clasamentul LIVE din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore

Arsenal - Wolverhampton 2-1 și ”tunarii” sunt în continuare lideri

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
ULTIMELE STIRI
Brentford - Leeds United, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:15!
Brentford - Leeds United, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:15!
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;E condamnat!&rdquo;
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!”
La c&acirc;te victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP &icirc;n meciul cu Osasuna
La câte victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP în meciul cu Osasuna
&bdquo;Aud doar scuze&rdquo; Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală &icirc;n circuitul WTA
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA
Impresionant! Topul din Europa &icirc;n care Andrei Rațiu apare l&acirc;ngă Yamal, Vinicius și Mbappe
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA



Recomandarile redactiei
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;E condamnat!&rdquo;
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!”
Impresionant! Topul din Europa &icirc;n care Andrei Rațiu apare l&acirc;ngă Yamal, Vinicius și Mbappe
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe
La c&acirc;te victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP &icirc;n meciul cu Osasuna
La câte victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP în meciul cu Osasuna
Jucătorul aflat pe &rdquo;lista neagră&rdquo; la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: &rdquo;Putem face orice!&rdquo;
Jucătorul aflat pe ”lista neagră” la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: ”Putem face orice!”
&bdquo;Aud doar scuze&rdquo; Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală &icirc;n circuitul WTA
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou &icirc;n cazul lui Drăgușin: Probabil fanii ar fi &icirc;nnebunit!
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!