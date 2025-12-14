LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 16:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Manchester City joacă în deplasare la Crystal Palace.

Se pregătește transferul celui mai scump jucător din istoria lui Manchester City



Cel mai scump jucător englez din istorie este gata să schimbe definitiv echipa.

Jack Grealish a fost cumpărat de Manchester City în 2021 pentru o sumă record în fotbalul englez, 117,5 milioane de euro.

A fost la acel moment cel mai scump transfer din Premier League. Între timp a fost depășit, dar rămâne cel mai scump jucător englez transferat vreodată.

După patru ani petrecuți la Manchester City, Grealish a ajuns mai mult rezervă sub comanda lui Pep Guardiola, astfel că în vară a fost împrumutat la Everton.

Împrumutul va expira la finalul acestui sezon, dar Grealish se simte excelent sub comanda lui David Moyes și și-ar dori să rămână la Everton. Clubul are posibilitatea de a-l transfera definitiv pe Grealish dacă va plăti clauza de 57 de milioane de euro.

Everton este dispusă să plătească 34,3 milioane de euro în schimbul transferului definitiv al lui Jack Grealish, astfel că Manchester City va fi nevoită să își mai scadă din pretențiile financiare în cazul în care vrea să îl cedeze pe fotbalistul de 30 de ani.



