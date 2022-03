„Mai e mult până mâine” Maniera deosebită prin care Simona Halep a ales să sărbătorească victoria cu Sorana Cîrstea

Simona Halep nu a avut mult timp de pierdut cu optimea de finală de care a trecut cu brio în turneul WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva din România (30 de ani, 26 WTA) a stat 82 de minute pe teren și doar 3 la conferința de presă susținută după meci.

Sorana Cîrstea a fost depășită de Simona Halep, scor 6-1, 6-4, iar jucătoarea din Constanța s-a declarat „super mulțumită” de jocul prestat. „Sunt super mulțumită cu victoria și mă bucur de acest meci. Toată lumea se stresează în plus când joacă împotriva unei compatrioate, dar pot să spun că sunt obișnuită. Am jucat de multe ori împotriva româncelor, dar cu Sorana nu am jucat deloc în ultimii 12 ani,” a punctat Simona Halep.

Simona Halep a sărbătorit succesul din meciul cu Sorana Cîrstea mâncând o înghețată

„A fost ceva nou, nu știam la ce să mă aștept. Ne-am antrenat doar de câteva ori, dar simt că am jucat perfect în primul set. Al doilea set a fost mai greu, pentru că am ratat mingi, iar ea a început să joace mai bine, dar o văd ca pe o victorie mare pentru mine,” a spus Simona Halep despre meci, după care s-a răsplătit cu o înghețată pe băț, publicându-și felul de a sărbători și prin intermediul unui Instastory.

Simona Halep i-a anunțat pe jurnaliști, încă de la conferința de presă, că nu se grăbește să treacă peste acest rezultat, anunțând că preferă să se bucure de această victorie, înainte de a se gândi la meciul pe care îl va juca în sferturi, împotriva Petrei Martic, în puțin peste 24 de ore de la încheierea jocului cu Sorana Cîrstea.

„Mă aștept la o luptă grea. Ultima dată ne-am întâlnit tot aici. Voi urmări puțin meciul ei și mă voi pregăti, dar acum vreau să mă bucur de acest rezultat și să mă relaxez. Mai e mult până mâine,” au fost cuvintele Simonei Halep la conferința de presă.

Simona Halep va lupta pentru calificarea în semifinalele turneului WTA 1000 de la Indian Wells în dimineața zilei de joi, 17 martie. Sfertul de finală cu Petra Martic va începe după miezul nopții.