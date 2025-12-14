LIVE VIDEO Derby Olympique Marseille - AS Monaco, Olympique Lyon, Lens și Lille astăzi pe VOYO! PSG poate fi detronată din poziția de lider

Derby Olympique Marseille - AS Monaco, Olympique Lyon, Lens și Lille astăzi pe VOYO! PSG poate fi detronată din poziția de lider Ligue 1
Meciurile din Ligue 1 se văd exclusiv pe VOYO.

Olympique MarseilleAS MonacoLensRoberto de ZerbiMason Greenwood
LIVE EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 16:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, astăzi se dispută nu mai puțin de cinci meciuri din Ligue 1.

Olympique Lyon - Le Havre

Lens - Nice

Auxerre - Lille

Strasbourg - Lorient

Olympique Marseille - AS Monaco

Surpriză uriașă! Roberto De Zerbi: ”El poate concura pentru Balonul de Aur”

Fost campion al României ca jucător cu CFR Cluj, Roberto De Zerbi (46 de ani) o antrenează pe Olympique Marseille din iulie 2024.

La OM joacă, tot din iulie 2024, Mason Greenwood. Cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul englez mai are contract cu gruparea franceză până în 2029.

De Zerbi i-a apreciat evoluțiile lui Greenwood. Mai mult, el a sugerat că fotbalistul poate fi un competitor și la Balonul de Aur pe viitor, dacă rămâne pe același trend ascendent.

”Greenwood are un potențial enorm. Pentru mine, e un jucător care poate concura pentru Balonul de Aur. Are o calitate incredibilă, naturală, mai ales atunci când se mișcă cu mingea la picior. Nu am văzut mulți jucători în Europa la acest nivel.

Dar, bineînțeles, nu doar talentul contează. Ce contează e consistența în evoluțiile sale. Îmi place să-l văd cât mai intens, mai ales când face pressing înalt sau controlează mingea foarte bine când echipa e sub presiune”, a spus De Zerbi, citat de TuttoMercatoWeb.

Cifrele lui Mason Greenwood:

Manchester United: 129 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 12 pase decisive

Olympique Marseille: 56 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 10 pase decisive

Getafe: 36 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 6 pase decisive

Clasamentul LIVE din Ligue 1

PSG, 3-2 la Metz sâmbătă

Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Scor ireal în prima ligă de baschet din România: 104-27!
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor"
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți în Europa!
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!"

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!"

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!"

Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece". Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului



Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor"
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare
Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
Încă le are! Roberto De Zerbi a făcut "legea" cu jucătorii la antrenamente
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Ce pedeapsă a primit fotbalistul din Ligue 1 care a acoperit intenționat două sigle de pe tricou
Cum arată clasamentele grupelor din Champions League după meciurile nebune de marți seara
Debut de coșmar pe Old Trafford pentru Andre Onana: "Aduceți-l înapoi pe De Gea!"
Secretele din „Singur Acasă", dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă". GALERIE FOTO

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

