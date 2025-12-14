LIVE EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 16:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro , astăzi se dispută nu mai puțin de cinci meciuri din Ligue 1.

Surpriză uriașă! Roberto De Zerbi: ”El poate concura pentru Balonul de Aur”



Fost campion al României ca jucător cu CFR Cluj, Roberto De Zerbi (46 de ani) o antrenează pe Olympique Marseille din iulie 2024.

La OM joacă, tot din iulie 2024, Mason Greenwood. Cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul englez mai are contract cu gruparea franceză până în 2029.

De Zerbi i-a apreciat evoluțiile lui Greenwood. Mai mult, el a sugerat că fotbalistul poate fi un competitor și la Balonul de Aur pe viitor, dacă rămâne pe același trend ascendent.

”Greenwood are un potențial enorm. Pentru mine, e un jucător care poate concura pentru Balonul de Aur. Are o calitate incredibilă, naturală, mai ales atunci când se mișcă cu mingea la picior. Nu am văzut mulți jucători în Europa la acest nivel.

Dar, bineînțeles, nu doar talentul contează. Ce contează e consistența în evoluțiile sale. Îmi place să-l văd cât mai intens, mai ales când face pressing înalt sau controlează mingea foarte bine când echipa e sub presiune”, a spus De Zerbi, citat de TuttoMercatoWeb.

Cifrele lui Mason Greenwood:

Manchester United: 129 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 12 pase decisive

Olympique Marseille: 56 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 10 pase decisive

Getafe: 36 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 6 pase decisive

