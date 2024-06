De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!

În 2021, cariera Emmei Răducanu a explodat după ce a câștigat titlul de campioană la US Open, venind din calificări. Însă, de atunci, Răducanu a avut de înfruntat o serie de accidentări care i-au afectat parcursul.

Anul trecut, Emma a fost nevoită să se retragă de la Grand Slam-ul de acasă după o intervenție chirurgicală la mâini și gleznă. Anul acesta, ocupanta locului 168 mondial vine pe deplin aptă și plină de încredere, după ce a primit un wildcard pentru turneu.

Pregătită pentru o nouă provocare

Emma Răducanu va juca luni împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, cap de serie, pe terenul central. Înaintea meciului, Răducanu a declarat că este foarte fericită să participe din nou la acest turneu de Grand Slam.

"Sunt foarte fericită să fiu din nou aici. Cred că mi-a lipsit atât de mult acest turneu. Anul trecut, am fost de fapt spectator. A fost foarte greu pentru că treceai prin același tunel al jucătorilor, îți vedeai colegii mergând la antrenament, la meci. Nu a fost frumos și nici nu am urmărit tenisul. Pentru mine, să fiu pe teren în acest an este super special. Sunt atât de fericit să fiu pe iarbă", a declarat Emma Răducanu, într-o conferință de presă.

Performanțe promițătoare la Eastbourne

Răducanu a revenit în competiții la începutul anului și, deși nu a obținut încă rezultate remarcabile, a dat semne de revenire la forma de vârf.

La Eastbourne, săptămâna trecută, a ajuns în sferturile de finală, învingând jucătoare de top precum Sloane Stephens și Jessica Pegula, numărul cinci mondial.

"Săptămâna de la Eastbourne a fost foarte utilă pentru a obține câteva meciuri de nivel înalt și, de asemenea, pentru a obține o victorie foarte bună în turul al doilea. Da, cea mai bună victorie a mea de până acum. Cred că ar trebui să iau o mulțime de încredere de la asta", a mai spus Răducanu.

Răducanu recunoaște că meciul cu Alexandrova va fi dificil.

"Cred că este un meci greu. Eu sunt complet outsider pentru că ea este mult mai în vârstă, mult mai experimentată, clasată mult mai sus", a spus Emma.