„Cahill m-a părăsit pe mine, să fie clar!” Simona Halep dezvăluie cum s-a încheiat parteneriatul cu antrenorul australian

Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) a obținut calificarea în turul secund al competiției WTA 250 de la Washington, trecând de Cristina Bucșa, scor 6-3, 7-5, într-o oră și 21 de minute de joc.

Sportiva din România a vorbit despre cei doi antrenori străini care i-au marcat cariera, Darren Cahill și Patrick Mouratoglou, în conferința de presă susținută după meci, explicând că nu ea a fost cea care a pus capăt colaborării cu tehnicianul australian.

Simona Halep și Darren Cahill au colaborat timp de 6 ani

„În primul rând, Cahill m-a părăsit pe mine. Nu l-am părăsit eu. Nu-l voi compara pe Cahill cu Mouratoglou. Sunt foarte diferiți. Dar pot spune că să-l întâlnesc cu Patrick este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Este uimitor și mă bucur foarte mult de această perioadă.

M-a făcut să iubesc tenisul din nou și să iubesc să muncesc, ceea ce nu s-a întâmplat înainte. Tot ce e în jurul meu ține de Mouratoglou și de academia lui. Echipa este 100% a lui. Am făcut această schimbare. Am început ceva nou și deja mă bucur foarte mult. Am avut încredere în el din prima secundă.

Nu știam nimic despre el, nu ne-am întâlnit și nu am vorbit înainte. Totul e nou, dar am avut încrdere în el din prima secundă și mă simt în siguranță,” a punctat Simona Halep, în fața jurnaliștilor americani.