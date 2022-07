Simona Halep știe ce a împiedicat-o să câștige semifinala cu Elena Rybakina: prima reacție a sportivei din țara noastră

Simona Halep a trecut cu calm peste eșecul suferit, scor 6-3, 6-3, în penultimul act al turneului de la Wimbledon, în fața Elenei Rybakina.

Sportiva din România, care a comis 9 duble greșeli în această partidă a admis că serviciul a împiedicat-o să îi ofere kazahei o replică solidă, dar acceptă imprevizibilitatea acestor prestații, întrucât și-a schimbat drastic modul în care servește, alături de Patrick Mouratoglou.

Simona Halep: „I-am dat Rybakinei multe mingi confortabile.”

„Să servesc mai bine m-ar fi ajutat să lupt mai bine. Mi-am îmbunătățit cu mult serviciul în ultimele trei luni, dar astăzi m-am întors la stadiul în care comiteam multe duble greșeli și serveam prea moale.

Voi mai avea nevoie de timp pentru a mă adapta la toate schimbările prin care am trecut. Acest fel de lucruri se întâmplă uneori. În plus, poate că am fost puțin obosită,” a declarat Simona Halep, potrivit Punto de break, în conferința de presă, explicându-și înfrângerea din semifinalele turneului de la Wimbledon.

Simona Halep, cuvinte despre Elena Rybakina

„Nu știu dacă își va putea menține încrederea la un nivel atât de ridicat. Azi a jucat foarte bine, foarte constant și solid, și nu a avut coborâșuri. Nu știm cum va replica jocului lui Jabeur în finală, care impune multe schimbări de ritm.

I-am dat multe mingi confortabile, perfecte pentru jocul său. Vom vedea ce se va întâmpla în finală, e interesant de urmărit,” a completat Simona Halep, în fața jurnaliștilor veniți să o asculte pentru ultima dată în timpul Wimbledon 2022.