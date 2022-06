Primele șanse ale României de a trimite jucătoare în turul 3 la Wimbledon 2022

A treia zi de turneu la Wimbledon 2022 oferă tenisului românesc șansa de a trimite două jucătoare în a treia rundă competițională. Sorana Cîrstea (32 WTA) și Irina Begu (43 WTA) se vor duela cu Tatjana Maria (103 WTA), respectiv Elisabetta Cocciaretto (119 WTA), pentru un loc în faza ultimelor 32 de jucătoare.

Prima jucătoare care va intra în teren va fi Sorana Cîrstea, care va juca, după ora 15:00, pe terenul 18, imediat după încheierea duelului dintre Frances Tiafoe și Maximilian Marterer. Cîrstea a învins-o pe Maria de două ori, iar cea mai recentă victorie a venit în urmă cu o lună, tocmai în primul tur al competiției de la Roland Garros, scor 6-3, 6-3.

După ora 16:30, Irina Begu va primi replica Elisabettei Cocciaretto, jucătoarea care a eliminat-o în runda inaugurală, pe semifinalista Roland Garros, Martina Trevisan.

Partida va avea loc pe terenul 15, de îndată ce confruntarea dintre Marie Bouzkova și Ann Li va fi încheiată. Begu o conduce pe Cocciaretto cu 1-0 la meciurile directe, în urma succesului semnat pe zgura de la Roma, în 2020.

Cu o victorie în turul 2, Sorana Cîrstea și Irina Begu își vor egala cele mai bune parcursuri înregistrate pe iarba londoneză.

Cîrstea a bifat patru caliifcări în turul 3 la Wimbledon, în edițiile 2009, 2012, 2017 și 2021, în timp ce Begu a ajuns în această fază competițională de două ori, în 2015 și 2021.

Schedule for Wednesday:

????????Sorana Cirstea vs ????????Tatjana Maria - Around 1pm BST Event time, 15:00 EEST Rou, 8am EDT US.

????????Irina Begu vs ????????Elisabetta Cocciaretto - Around 2:30pm BST Event time, 16:30 EEST Rou, 9:30am EDT US. pic.twitter.com/Gt14BmSMew