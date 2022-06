Serena Williams (40 de ani) , de șapte ori campioană la Wimbledon, s-a aflat la primul meci în circuitul WTA după o pauză de un an. Americanca, ajunsă pe locul 1204 din cauza absenței îndelungate, a avut parte de un meci maraton contra franțuzoaicei Harmony Tan (24 de ani), aflată la primul meci din carieră pe tabloul principal de la All England Club.

Jucătoarea cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares a cedat după mai bine de o oră primul set, însă a oferit o replică solidă în actul secund, câștigat clar, cu 6-1. Decisivul a fost plin de dramatism, cu răsturnări spectaculoase de situație.

Serena Williams a salvat o minge de set la scorul de 5-6 și a trimis meciul în super tie-break. Americanca a luat un avans considerabil, 4-0, și părea că se îndreaptă către victorie, însă Harmony Tan a revenit incredibil și s-a impus cu 10-7, punând capăt unui meci care a durat 3 ore și 10 minute.

"She's beaten a legend."

After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv