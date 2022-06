Dacă nu sunt puncte, să fie bani! Premii financiare nemaivăzute la Wimbledon: campionii vor pleca acasă cu peste 2 milioane de euro

Oficialii turneului de la Wimbledon au reușit să mobilizeze fonduri semnificative pentru a compensa lipsa punctelor ATP și WTA în ediția 2022.

În contextul deciziei luate de ATP, WTA și ITF de a elimina punctele puse în joc, ca urmare a deciziei britanicilor de a interzice participarea sportivilor din Federația Rusă și Belarus - pentru a preveni situația în care un potențial succes al acestora ar fi folosit pentru a susține mașinăria de propagandă rusească în vederea continuării războiului - organizatorii turneului londonez au mărit premiile financiare.

€46 de milioane este valoarea totală a premiilor în bani, puse în joc la Wimbledon 2022, campionii probelor individuale urmând să primească €2,336,312, cu peste €136,000 față de câștigătorii turneului de la Roland Garros, Rafael Nadal și Iga Swiatek.

Stripped of ranking points, #Wimbledon does not retaliate by dropping prize money. Instead, it will offer a record total of over 40 million pounds. I'd be surprised if any major players who aren't banned or injured will take a pass

