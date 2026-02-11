GALERIE FOTO Alexandru Musi a devenit tătic: ”Bine ai venit, minunea noastră!”

Alexandru Musi a devenit tătic: ”Bine ai venit, minunea noastră!” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Musi joacă la Dinamo din vara lui 2025.

TAGS:
Alexandru Musiantonia badeaDinamo
Din articol

Fotbalistul de la Dinamo a împărtășit în spațiul online faptul că partenera sa, Antonia Badea, a născut și i-a dăruit o fetiță. Musi are 21 de ani.

”Bine ai venit, minunea noastră!”, a scris Alexandru Musi pe rețelele social media, alături de o fotografie cu partenera sa și de cea mică.

Cum arată Antonia Badea, partenera lui Musi

  • Zjflngu2ywvhyzzkodmwmddlzmm5zdzizdhinathumb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Facebook Antonia Badea

Ce a spus Musi despre FCSB

Sosit în vară la Dinamo, Musi s-a impus imediat în primul 11 al lui Dinamo și numai problemele medicale l-au scos dintre titularii lui Zeljko Kopic pentru o scurtă perioadă.

Întrebat despre parcursul fostei echipe, Musi a evitat să vorbească pe larg despre FCSB, însă a recunoscut că play-off-ul ar fi mult mai atractiv cu cele două mari rivale implicate.

"FCSB are o echipă foarte bună. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar știm cu toții ce putere are FCSB. Prefer să nu comentez dacă mai au șanse la play-off.

Ar fi fost altfel un derby cu FCSB în play-off, dar depinde doar de ei.

Noi nu trebuie să ne uităm în jos. Trebuie doar să privim în sus, să ne vedem de meciurile noastre. Dacă vom câștiga toate meciurile, cu siguranță vom fi și noi acolo sus, unde ne dorim.

Este o luptă strânsă. Ați văzut, CFR bate FCSB, nu se știe cine intră în play-off. Va fi un campionat frumos și foarte strâns.

Craiova este o echipă foarte bună, am văzut cu toții, dar campionatul e foarte strâns. Poate intra oricine în play-off, poate să iasă oricine din play-off. O să vedem la final cine va ieși campioană", a spus Alexandru Musi, într-un interviu pentru PRO TV, la finalul lui ianuarie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce a avut de zis Kopic despre Dennis Politic înainte de Dinamo - Hermannstadt: ”Nu mai contează asta acum”
Ce a avut de zis Kopic despre Dennis Politic înainte de Dinamo - Hermannstadt: ”Nu mai contează asta acum”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”
Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”
Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”
Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Euroliga dă adrenalina: spectacol total în runda #27! Cum arată clasamentul + programul etapei 28
Euroliga dă adrenalina: spectacol total în runda #27! Cum arată clasamentul + programul etapei 28
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Nota primită de Radu Drăgușin după eșecul lui Tottenham la Londra: ”Evoluție mixtă!”

Nota primită de Radu Drăgușin după eșecul lui Tottenham la Londra: ”Evoluție mixtă!”

Dinamo, prima echipă calificată în semifinalele Cupei României!

Dinamo, prima echipă calificată în semifinalele Cupei României!

E OUT?! Veste teribilă pentru vedeta de la FCSB! Presa din țara sa a făcut anunțul

E OUT?! Veste teribilă pentru vedeta de la FCSB! Presa din țara sa a făcut anunțul

Englezii s-au convins de Radu Drăgușin după eșecul cu Newcastle

Englezii s-au convins de Radu Drăgușin după eșecul cu Newcastle



Recomandarile redactiei
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Lovitură pentru Real Madrid! Florentino Perez a fost „obligat” să renunțe la visul său
Lovitură pentru Real Madrid! Florentino Perez a fost „obligat” să renunțe la visul său
Răzvan Lucescu, la un pas de istorie în Grecia! Românul e „stăpânul” Cupei și vizează o performanță de top
Răzvan Lucescu, la un pas de istorie în Grecia! Românul e „stăpânul” Cupei și vizează o performanță de top
Florian Wirtz laudă un coleg de la Liverpool: ”E o plăcere să joci cu el”
Florian Wirtz laudă un coleg de la Liverpool: ”E o plăcere să joci cu el”
Alte subiecte de interes
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația

stirileprotv Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Bolojan a anunțat economiile din Cancelaria Guvernului: 10 milioane de lei în 2025. Fiecare demnitar își conduce singur Dacia

stirileprotv Bolojan a anunțat economiile din Cancelaria Guvernului: 10 milioane de lei în 2025. Fiecare demnitar își conduce singur Dacia

Țara care trimite zeci de mii de cetățeni în Rusia pentru a ajuta la creșterea forței de muncă. 72.000 de permise într-un an

stirileprotv Țara care trimite zeci de mii de cetățeni în Rusia pentru a ajuta la creșterea forței de muncă. 72.000 de permise într-un an

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!