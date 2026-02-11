”Bine ai venit, minunea noastră!” , a scris Alexandru Musi pe rețelele social media, alături de o fotografie cu partenera sa și de cea mică.

Fotbalistul de la Dinamo a împărtășit în spațiul online faptul că partenera sa, Antonia Badea, a născut și i-a dăruit o fetiță. Musi are 21 de ani.

Foto: Facebook Antonia Badea

Ce a spus Musi despre FCSB

Sosit în vară la Dinamo, Musi s-a impus imediat în primul 11 al lui Dinamo și numai problemele medicale l-au scos dintre titularii lui Zeljko Kopic pentru o scurtă perioadă.

Întrebat despre parcursul fostei echipe, Musi a evitat să vorbească pe larg despre FCSB, însă a recunoscut că play-off-ul ar fi mult mai atractiv cu cele două mari rivale implicate.

"FCSB are o echipă foarte bună. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar știm cu toții ce putere are FCSB. Prefer să nu comentez dacă mai au șanse la play-off.

Ar fi fost altfel un derby cu FCSB în play-off, dar depinde doar de ei.

Noi nu trebuie să ne uităm în jos. Trebuie doar să privim în sus, să ne vedem de meciurile noastre. Dacă vom câștiga toate meciurile, cu siguranță vom fi și noi acolo sus, unde ne dorim.

Este o luptă strânsă. Ați văzut, CFR bate FCSB, nu se știe cine intră în play-off. Va fi un campionat frumos și foarte strâns.

Craiova este o echipă foarte bună, am văzut cu toții, dar campionatul e foarte strâns. Poate intra oricine în play-off, poate să iasă oricine din play-off. O să vedem la final cine va ieși campioană", a spus Alexandru Musi, într-un interviu pentru PRO TV, la finalul lui ianuarie.