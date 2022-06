Sorana Cîrstea și-a schimbat antrenorul. Motivul neașteptat pentru care tenismena a făcut acest pas

Tenismena a stabilit să încheie colaborarea cu Adrian Cruciat după Roland Garros. Motivul pentru care s-a debarasat de antrenor este "monotonia".

„Da, am terminat cu Adrian, am terminat după Roland-Garros, de comun acord. Cred că am avut o perioadă bună împreună, însă, la un moment dat, după câțiva ani de zile apare rutina, monotonia și la un moment dat simți nevoia de o schimbare”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea, potrivit treizecizero.ro.

Andrei Cruciat, noul antrenor al Soranei

Sorana Cîrstea a vorbit despre noul ei antrenor și este de părere că a fost o decizie bună de a începe colaborarea cu acesta. Andrei Cociașu are 29 de ani și a fost partenerul de sparring al Simonei Halep, înainte să devină antrenor de tenis.

„Chiar am avut 10 zile bune de antrenament la București, i-am cerut ajutorul lui Andrei și cred eu că am luat o decizie bună. La Birmingham ne-am înțeles bine, a fost o săptămână, zic eu, peste așteptări.

În semifinală am fost la 2 puncte de finală; dar nu neapărat rezultatul, cât modul în care am jucat. Și am jucat din primul meci fix ce trebuie, solid, și am fost încântată de prestație.

Am o echipă tânără, și pe Andrei, și preparaturu fizic și momentan sunt bucuroasă de cum merg lucrurile și o iau săptămână de săptămână”, a precizat Sorana, pentru sursa menționată anterior.