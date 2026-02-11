Real Madrid a confirmat oficial că a renunțat la proiectul Superligii Europei, după ce a rămas singurul club angrenat în planul lui Florentino Perez.

Real Madrid a renunțat la Superliga Europei

Conducerea madrilenilor a explicat că a ajuns la un acord de principiu cu UEFA și EFC, urmărind binele fotbalului european.

„UEFA, Cluburile de Fotbal din Europa (EFC) și Real Madrid au ajuns la un acord pentru binele fotbalului european.

După luni de discuții purtate pentru beneficiul fotbalului european, UEFA, EFC și Real Madrid anunță că au ajuns la un acord de principiu pentru binele fotbalului european, respectând principiul meritului sportiv și punând accent pe sustenabilitatea pe termen lung a cluburilor, cât și pe îmbunătățirea experienței fanilor prin folosirea tehnologiei.

Acest acord de principiu va folosi și la rezolvarea disputelor legale legate de Super Liga Europei, odată ce se va ajunge la un acord final", a transmis Real Madrid, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.

„Los Blancos” rămăseseră singuri în Superliga Europei

Barcelona a confirmat, sâmbătă, pe 7 ianuarie, că se retrage din proiectul Superligii Europei. Real Madrid, marea rivală a catalanilor, a rămas singura echipă implicată.

Potențiala competiție controversată a provocat un cutremur în fotbalul internațional în anul 2021. Au protestat jucători, antrenori, suporteri și cluburile care nu au fost invitate.

Formatul care ar fi putut înlocui Liga Campionilor

Superliga Europei urmărea ca două grupe de zece echipe să aibă partide tur-retur. Echipele clasate superior ar fi disputat runde eliminatorii.

Dintre cele 20 de participate, 15 se bucurau de statut de fondatoare și ar fi avut asigurată prezența la fiecare ediție, indiferent de rezultatul sportiv.

Au fost stabilite 12 din 15 fondatoare, la vremea respectivă: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid.