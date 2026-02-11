Dinamo continuă să se pregătească pentru construcția noului stadion din Ștefan cel Mare. Statuile legendelor „câinilor” au fost mutate, după ce anterior au dispărut tribunele.

Statuile legendelor dinamoviste au fost mutate

Ionuț Lupescu, președintele de onoare al CS Dinamo, și Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, au fost la șantier în ziua în care statuile au fost mutate.

Statuia lui Cătălin Hîldan va rămâne în curtea clubului până va fi gata noua arenă așteptată cu sufletul la gură de întreaga suflare dinamovistă.

Stadionul de 25.000 de locuri și 170 de milioane de euro ar trebui să fie gata în 2029.

Rareș Hopincă speră la o inaugurare mai rapidă

„Poate ar reuși să îl facem și mai repede. Cred că ar fi o mare bucurie”, a transmis Rareș Hopincă.

FCSB o poate ajuta pe Dinamo să urce pe primul loc. Campioana en-titre are derby cu Universitatea Craiova.

„Sper ca Dinamo să fie acolo (n.r.- în lupta pentru titlu). Suntem doar la un punct (n.r.- de primul loc)”, a spus și Ionuț Lupescu.

Noua arenă din „Ștefan cel Mare” va fi ridicată de un consorțiu condus de BOG’Art, alături de ACI Cluj SA, Digo & Țigănaș și UTI Construction, într-un proiect amplu care include și refacerea bazei sportive a clubului.