Antrenorul român se află în fața unei noi performanțe pe banca formației din Salonic. PAOK o va întâlni pe Panathinaikos astăzi, 11 februarie, într-o partidă contând pentru play-off-ul Cupei Greciei. Echipa pregătită de tehnicianul român pleacă cu prima șansă la calificare, după ce în meciul tur, disputat pe 4 februarie, PAOK s-a impus în deplasare cu scorul de 1-0.

Specialist al fazelor eliminatorii

Jurnaliștii eleni au evidențiat parcursul antrenorului de 56 de ani în competițiile de tip cupă. Până în prezent, acesta a câștigat cinci astfel de trofee: două Cupe ale României cu Rapid (2005-06, 2006-07), un King's Cup cu Al Hilal (2019-20) și două Cupe ale Greciei alături de PAOK (2017-18, 2018-19).

Pe lângă aceste succese, a mai disputat alte patru finale: cu Rapid în 2011-12, cu Xanthi în 2014-15 și două consecutive cu echipa din Salonic, în sezoanele 2021-22 și 2022-23.

Statisticile arată că antrenorul are un procentaj de reușită de peste 85% în fazele eliminatorii ale Cupei Greciei. Acesta a obținut 18 calificări din duble manșe sau meciuri într-o singură manșă și a suferit doar trei eliminări. O eventuală trecere de Panathinaikos îi va asigura prezența în a zecea sa finală de cupă din carieră.