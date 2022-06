Niciodată nu e prea târziu în tenis! Irina Bara a debutat cu succes la Wimbledon, la 27 de ani. Se va duela cu Badosa în turul 2

Irina Bara (27 de ani, 122 WTA) a stat doar 80 de minute pe teren pentru a obține prima victorie a carierei în turneul de la Wimbledon.

La prima prezență pe tabloul principal al turneului de mare șlem din Marea Britanie, sportiva din România a dispus de Chloe Paquet, scor 6-2, 6-4 (27 de ani, 106 WTA), într-o partidă în care a câștigat 82% din punctele jucate cu prima servă.

În finalul meciului, Irina Bara a reușit să treacă cu brio peste un moment delicat, în care arbitrul a refuzat să ceară rejucarea unui punct, în condițiile în care jucătoarea din Ștei se afla în imediata apropiere a mingii.

„Am fost literalmente lângă minge, nu poți să decizi asta. Vreau să chem supervizorul!”, a fost strigătul de disperare al Irinei Bara, care și-a ținut, în cele din urmă, nervii în frâu și a încheiat cu bine partida în minim de seturi.

Cea mai bună performanță a Irinei Bara în competițiile de mare șlem rămâne turul 3, atins în ediția 2020 a turneului de la Roland Garros.

Irina Bara won her debut match at Wimbledon against Chloe Paquet, 6-2, 6-4.

6 out of 7 Romanians managed to qualify for the second round. What a tournament start! #Romania #Wimbledon#Irina #Bara pic.twitter.com/JuFG29S1Nt