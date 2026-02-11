Arne Slot insistă că poziția sa de antrenor principal al lui Liverpool este sigură, chiar dacă echipa „Roșiilor” nu reușește să se califice în Liga Campionilor, deși recunoaște că un astfel de eșec ar fi „inacceptabil”. Olandezul consideră că șefii clubului vor privi dincolo de rezultate și vor vedea „circumstanțele” mai largi ale unui sezon traumatizant, invocând răbdarea arătată față de Jurgen Klopp ca un precedent pentru propria menținere pe Anfield.

Arne Slot, optimist că va continua la Liverpool și dacă ratează UCL

Slot a abordat speculațiile privind viitorul său pe Anfield, susținând că ratarea unei competiții de elită din Europa nu ar trebui să ducă automat la demiterea sa. Liverpool se află în prezent într-o poziție precară în clasamentul Premier League, a șasea doar, fiind la patru puncte în spatele lui Chelsea și la cinci puncte în fața lui Manchester United în cursa pentru un loc în top cinci înaintea unei deplasări cruciale la Sunderland, miercuri seară.

Având în vedere cheltuielile masive ale clubului pe piața transferurilor de vara trecută, eșecul calificării ar fi considerat un dezastru. Cu toate acestea, Slot consideră că proprietarii clubului, Fenway Sports Group, și directorul sportiv Richard Hughes vor avea o perspectivă de ansamblu asupra campaniei. El a făcut referire la sezonul 2022-23 sub conducerea lui Jurgen Klopp, unde clubul i-a păstrat încrederea germanului, în ciuda faptului că a terminat în afara primelor patru locuri, o decizie care a pus bazele unui al 20-lea titlu de campioană doi ani mai târziu, sub conducerea lui Slot.

Slot: „Este vorba în principal despre rezultate”

„Aceasta este din nou o întrebare dificilă la care trebuie să răspund, pentru că nu eu decid asupra viitorului meu”, a spus Slot când a fost întrebat dacă slujba sa este în joc, după care a adăugat: „Singurul lucru pe care îl știu este că s-a mai întâmplat, recent, și nu a afectat viitorul acelui manager. Dar asta nu garantează nimic, desigur”.

„În general, cu managerii, mai ales la acest club, poate și în alte părți, este vorba în principal, dar nu numai, despre rezultate. Ei analizează și progresul pe care îl fac jucătorii, progresul pe care îl face echipa, uneori se iau în considerare circumstanțele”, a continuat el.

Un sezon început sub impactul tragediei atacantului Diogo Jota

Sezonul a început sub un nor de tragedie în urma morții atacantului Diogo Jota în iulie anul trecut, un eveniment care a zguduit lotul. Pe teren, olandezul s-a confruntat cu o criză neîncetată de accidentări, vârful Alexander Isak suferind o fractură la picior, ceea ce a făcut ca atacul să fie inactiv și incapabil să se rotească.

În plus, forma vedetelor consacrate i-a părăsit. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister și Cody Gakpo au suferit cu toții scăderi semnificative ale performanțelor, ceea ce a accentuat „problemele de început” ale numeroaselor transferuri noi costisitoare din vară. Acești factori au contribuit la o serie de rezultate slabe, în care Liverpool a câștigat doar șase din ultimele 20 de meciuri de campionat.

Slot a recunoscut că acesta a fost „cel mai dificil sezon” din cariera sa de antrenor „de departe”, dar rămâne convins că lucrează pentru un club care valorizează procesul în detrimentul reacțiilor impulsive. „Cred că lucrez la un club care se uită la aceste lucruri”, a adăugat el.