Irina Begu, victorie categorică în turul 1 la Wimbledon: a pierdut doar 5 game-uri. Câți bani a câștigat în doar 74 de minute

Irina Begu (31 de ani, 43 WTA) s-a alăturat Soranei Cîrstea în clubul româncelor învingătoare în prima zi a turneului de la Wimbledon și a învins-o categoric pe Ekaterina Gorgodze (30 de ani, 114 WTA), în runda inaugurală.

Sportiva din România a cedat doar cinci game-uri, în partida încheiată 6-4, 6-1, la finalul celor 74 de minute trecute de la prima minge pusă în joc.

În 2015 și 2021, Irina Begu a reușit calificarea în turul 3 la Wimbledon - parcursuri care i-au adus cele mai bune rezultate în acest turneu de mare șlem.

€91,116 și-a asigurat Begu, mulțumită succesului din meciul cu Ekaterina Gorgodze.

Adversara din turul 2 a Irinei Begu va fi italianca Elisabetta Cocciaretto, care a învins-o în turul întâi pe semifinalista Roland Garros, Martina Trevisan.

Begu conduce cu 1-0 scorul meciurilor directe cu Cocciaretto.

Looks like that break away for a few weeks did Begu good. She came up and was in control of the match from the beginning and never let up. Irina Begu defeated Ekaterine Gorgodze 6-4, 6-1. pic.twitter.com/Pi8NDOR70p