A fost acesta ultimul meci al Serenei Williams la Wimbledon? Jucătoarea americană a lăsat un indiciu prețios, după meci

Aflată la a 21-a participare în turneul de la Wimbledon, Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) a cedat în trei seturi confruntarea pasionantă cu Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA), scor 7-5, 1-6, 7-6 (7), după 3 ore și 14 minute trecute de la primul schimb de mingi.

Este pentru prima dată când Serena Williams părăsește competiția de la Wimbledon în primul tur, în doi ani consecutivi. În 2021, jucătoarea din Michigan a fost nevoită să se retragă după doar șase game-uri disputate în partida cu Aliaksandra Sasnovich, pe fondul unei accidentări.

Campioană de 7 ori în 21 de participări la Wimbledon, Serena Williams semnează o premieră negativă: eliminare în primul tur, în doi ani consecutivi

Vorbind despre experiența revenirii în circuit, după un an de absență, Serena Williams a lăsat de înțeles că este motivată să reia antrenamentele și să se pregătească pentru US Open, ultimul Grand Slam al anului.

„A fost o luptă lungă, dar cu siguranţă m-am simţit mai bine decât anul trecut, astfel că e un start bun. Cred că fizic am stat destul de bine, dar în unele puncte-cheie mental nu am fost la 100%.

Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar, din moment ce nu am câştigat, e clar că era nevoie de mai mult. Dar am dat tot ce am putut azi şi sunt împăcată cu asta. Cu siguranţă că voi avea mai multă motivaţie să mă descurc mai bine când voi juca acasă,” a declarat Serena Williams după meci, potrivit Eurosport.

„Nu pot să răspund,” a fost replica Serenei Williams, întrebată dacă acesta a fost ultimul meci al carierei

Calendarul turneelor de mare șlem ale sezonului 2022 se încheie cu turneul de la New York, programat în perioada 29 august - 11 septembrie.

Cât despre o posibilă revenire a Serenei Williams la Wimbledon, în 2023, jucătoarea din America a preferat să nu ofere nicio promisiune ori predicție referitoare la acest scenariu. „Nu știu, cine știe unde o să mai apar?”, a adăugat Serena Williams, insinuând că își menține mintea deschisă cu privire la orice turneu.