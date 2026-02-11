Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO.

Miercuri seară, Liverpool o va înfrunta pe Sunderland de la ora 22:15, în etapa #26 din Premier League. Cele două echipe își dau întâlnire pe Stadium of Light din Sunderland.

Florian Wirtz laudă un coleg de la Liverpool: ”E o plăcere să joci cu el”

Înainte de meci, Florian Wirtz a vorbit pentru liverpoolfc.com, iar printre altele a fost întrebat și despre relația pe care o are în teren cu Hugo Ekitike.

Atât Wirtz (125 de milioane de euro de la Liverpool), cât și Ekitike (95 de milioane de euroe de la Frankfurt) au fost aduși pe Anfield în perioada de mercato din vara lui 2025.

”Am spus-o de multe ori că e o plăcere să joci cu el (n.r. cu Hugo Ekitike). Avem foarte mulți jucători buni în echipă. Poți să vezi că el e unul dintre cei la care e o plăcere să te uiți. Chiar și pentru mine!

Îmi place să-l văd pe teren și la antrenamente. E distractiv să pasezi cu el, îmi dă assist-uri. Suntem și prieteni buni, suntem apropiați. Așa că da, e o plăcere să joc alături de el”, a spus Wirtz.

