Nana Antwi (25 de ani) a părăsit Superliga României și a fost prezentat oficial la Beitar Ierusalim, unde a semnat un contract valabil până în vara anului 2028. Fundașul dreapta, cotat la 500.000 de euro, a ajuns în Israel pe 10 februarie, iar impresarul său, Raz Cohen, a vorbit astăzi despre calitățile care i-au convins pe oficialii clubului să insiste pentru acest transfer.

Într-un dialog purtat miercuri cu presa din Israel, agentul a descris în termeni laudativi calitățile fizice ale ghanezului, punând accent pe explozia acestuia.

„Îl urmăresc de mult timp, este un jucător foarte interesant. Are o combinație de viteză destul de rară pentru liga noastră, calități atletice, un dribling bun. Este un fundaș ofensiv, urcă mult, poate juca chiar și ca aripă, e fizic, intens, zâmbește tot timpul, un băiat pozitiv. Are viteza unui avion”, a spus Raz Cohen pentru ONE.co.il.

„E apt 100%, restul sunt zgomote de fundal”

Deși au existat discuții privind o posibilă accidentare a fotbalistului care a evoluat în prima parte a sezonului la FC Hermannstadt, agentul a ținut să demonteze speculațiile. Antwi ar putea debuta chiar luni, în derby-ul cu Maccabi Tel Aviv.

„Este apt 100%, a avut doar o ușoară întindere care l-a ținut pe bară două săptămâni. A jucat deja o jumătate de oră după accidentare. Totul e zgomot de fundal, nu ne interesează nici pe noi, nici pe cei de la Beitar. Almog Cohen l-a dorit foarte mult pe jucător și am făcut totul pentru a-l aduce.

Este un produs al academiei lui Lille, a plecat în Armenia și a câștigat campionatul acolo, apoi Steaua București (n.r. - FCSB) i-a identificat calitățile. A avut o anumită contribuție la câștigarea titlului în acel sezon, apoi a trecut la Hermannstadt. Fiind o echipă din subsolul clasamentului, calitățile sale ofensive au ieșit mai puțin în evidență. (...) Becali nu a făcut probleme. Nu, totul a fost în regulă. Îl place pe Nana și i-a dat binecuvântarea”, a mai precizat impresarul.

Cât a fost legitimat la FCSB, Nana Antwi și-a trecut în CV două titluri și o Supercupă a României.