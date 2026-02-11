Marile forțe ale continentului, Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce sau Anadolu Efes, oferă etapă de etapă dueluri spectaculoase.

Final Four-ul este programat între 22 și 24 mai 2026, cu semifinalele vineri și finala duminică. Toate meciurile importante și fazele decisive pot fi urmărite LIVE pe VOYO.

Cum arată clasamentul după runda #27

Runda #27 a adus rezultate surprinzătoare și meciuri decise la limită. Barcelona s-a impus pe terenul lui Baskonia, 97-91, în timp ce Dubai a produs surpriza și a învins-o pe Real Madrid, 93-85. Fenerbahce și-a păstrat poziția de lider după succesul obținut la Paris, 92-90.

Cel mai spectaculos meci al etapei s-a jucat la Tel Aviv, unde Valencia a câștigat cu Hapoel, 104-99, după prelungiri. Scorul în overtime a fost 16-11 pentru spanioli. Olympiacos a bifat cea mai categorică victorie, 109-77 cu Virtus Bologna, iar Partizan a trecut clar de Panathinaikos, 78-62.

Rezultatele etapei #27:

Baskonia – Barcelona 91-97

Olympiakos – Virtus Bologna 109-77

Crvena Zvezda – Maccabi Tel Aviv 82-83

Lyon-Villeurbanne – Milano 76-77

Anadolu Efes – Zalgiris Kaunas 92-82

Paris – Fenerbahce 90-92

Bayern – Monaco 91-82

Partizan – Panathinaikos 78-62

Hapoel Tel-Aviv – Valencia 99-104 (după prelungiri)

Dubai – Real Madrid 93-85

În urma acestei runde, Fenerbahce rămâne lider, cu 19 victorii și 7 înfrângeri. Turcii au marcat 2144 de puncte și au primit 2056.

Pe locul secund se află Olympiakos, cu 17 victorii și 9 înfrângeri. Ambele echipe au 26 de meciuri disputate, la fel ca Hapoel Tel-Aviv și Paris, care trebuie să recupereze partidele amânate.

Clasamentul după etapa #27:

Fenerbahce – 19 victorii, 7 înfrângeri

Olympiakos – 17 victorii, 9 înfrângeri

Valencia – 17 victorii, 10 înfrângeri

Barcelona – 17 victorii, 10 înfrângeri

Hapoel Tel-Aviv – 16 victorii, 10 înfrângeri

Real Madrid – 16 victorii, 11 înfrângeri

Crvena Zvezda – 16 victorii, 11 înfrângeri

Panathinaikos – 16 victorii, 11 înfrângeri

Zalgiris Kaunas – 15 victorii, 12 înfrângeri

Monaco – 15 victorii, 12 înfrângeri

Milano – 14 victorii, 13 înfrângeri

Dubai – 13 victorii, 14 înfrângeri

Virtus Bologna – 12 victorii, 15 înfrângeri

Maccabi Tel Aviv – 12 victorii, 15 înfrângeri

Bayern – 12 victorii, 15 înfrângeri

Baskonia – 9 victorii, 18 înfrângeri

Partizan – 9 victorii, 18 înfrângeri

Paris – 8 victorii, 18 înfrângeri

Anadolu Efes – 8 victorii, 19 înfrângeri

Lyon-Villeurbanne – 7 victorii, 20 înfrângeri

Programul etapei #28

În etapa următoare Barcelona primește vizita celor de la Paris, în timp ce Panathinaikos și Fenerbahce se întâlnesc într-un duel direct pentru partea superioară a clasamentului.

Program complet arată astfel: