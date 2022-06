Sorana Cîrstea se acuză după eliminarea dureroasă din turul 2 la Wimbledon: „Nu ai voie să ai 6-1, 3-0 și să pierzi”

Sorana Cîrstea (32 de ani, 32 WTA) a ratat prezența în turul 3 la Wimbledon, după o înfrângere apăsătoare, suferită în fața Tatjanei Maria (103 WTA), jucătoare pe care a condus-o cu 3-0 în setul decisiv.

Diferența dintre zgură și iarbă a fost evidentă: dacă în primul tur la Roland Garros, în urmă cu o lună, Cîrstea o învingea cu 6-3, 6-3 pe jucătoarea din Germania, slice-ul folosit obsesiv de germancă a epuizat-o pe Sorana Cîrstea, nevoită să ridice mingea de mai multe ori, în fiecare schimb.

Sorana Cîrstea a revenit de la 0-5 la 3-6, 6-1, 3-0, dar a pierdut cu 7-5 setul decisiv

„Da, genul ăsta de joc, slice și cu dreapta, și cu stânga merge doar pe iarbă. Din păcate, suntem pe iarbă. Nu e ușor, în același timp, odată ce te obișnuiești cât de cât, și intri în ritm, ar trebui să poți să-l controlezi, având în vedere că totul stă în mâna ta, o adversară ca cea de azi nu-ți face niciun winner.

Sincer, nu prea e voie să ai 6-1, 3-0 și două break-uri și să pierzi. De asta zic, serviciul nu prea m-a ajutat, câteva erori cu voleul, am început să am câteva dubii; dacă până în momentul ăla veneam liniștită sus, îmi făceam treaba, acolo am început să am câteva dubii și de acolo s-a schimbat momentumul.” a declarat Sorana Cîrstea pentru Treizecizero.

„Nu e neapărat frustrant, pentru că ești obișnuit, ca sportiv, ca atunci când intri pe teren să găsești soluții la ce-ți vine din partea cealaltă. Ăla era jocul ei, știam în mare măsură ce va face. Important e cum gestionezi tu. Și trei sferturi din meci l-am gestionat bine, din păcate sfertul pe care nu l-am gestionat a fost fix pe final,” a completat Cîrstea.