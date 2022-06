Festivalul tenisului românesc are loc la Wimbledon! 5 românce, în frunte cu Simona Halep joacă astăzi

Simona Halep, Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Irina Bara și Mihaela Buzărnescu intenționează să calce pe urmele Soranei Cîrstea și Irina Begu, sportivele din România care au deschis cu succese fără set pierdut drumul jucătoarelor din țara noastră la Wimbledon 2022.

Cele cinci jucătoare din România care intră în turneul de mare șlem din Londra în a doua zi de concurs au parte de misiuni provocatoare, de la Karolina Muchova - adversara Simonei Halep - până la Cori Gauff, finalista Roland Garros și oponentă a Gabrielei Ruse.

Mihaela Buzărnescu (34 de ani, 127 WTA) va fi prima jucătoare care va ieși pe teren, începând cu ora 13:00, pe terenul 4. Adversara sa va fi Nastasja Schunk (18 ani, 154 WTA), care a câștigat set împotriva Simonei Halep, în turul 1 la Roland Garros.

Gabriela Ruse (24 de ani, 54 WTA) se va duela cu americanca Gauff (18 ani, 12 WTA) pe Terenul 2, după ora 15:00, imediat după încheierea meciului dintre Grigor Dimitrov și Steve Johnson. Va fi primul meci direct între cele două jucătoare.

Tuesday 1 of 2

????????Mihaela Buzarnescu vs ????????Nastasja Schunk - 11am BST Event, 13:00 EEST Rou, 6am EDT US

????????Gabriela Ruse vs ????????Coco Gauff - Around 1pm BST Event, 15:00 EEST Rou, 8am EDT US

????????Irina Bara vs ????????Chloe Paquet - Around 2:30pm BST Event time, 16:30 EEST Rou, 9:30am EDT US pic.twitter.com/P7iEmidYLe