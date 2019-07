SIMONA HALEP - VICTORIA AZARENKA: Bielorusa e FAVORITA la pariuri! De ce nu i se dau sanse Simonei cu fostul lider mondial

Simona Halep se bate azi cu Victoria Azarenka in turul trei la Wimbledon 2019!

Meci greu pentru Simona Halep in drumul spre fazele finale de la Wimbledon 2019! Victoria Azarenka e in revenire de forma, dupa ce a nascut in 2016. Duelul dintre Halep si Azarenka e duelul fostelor numarul 1 WTA si castigatoare de Grand Slam. Jucatoarea din Belarus a castigat doua trofee majore, ambele la Australian Open.

Expertii o avertizeaza pe Simona Halep ca va avea o mifiune dificila cu Azarenka.



"Jocul Victoriei Azarnka incepe sa se lege. Ultimul element de care avea nevoie era serviciul, iar acum se pare ca acesta functioneaza. A castigat 65% din puncte pe primul serviciu si a facut doar doua duble greseli, performante asemanatoare cu cele de dinainte de a naste. Pana acum nu a pierdut niciun set, in timp ce Halep s-a chinuit cu Buzarnescu, cand a pierdut serviciul de sase ori si a castigat doar 51% din puncte pe propriul serviciu. Azarenka poate castiga in doua seturi", scrie Tracey Essex, jurnalista britanica.



Nu e singura care mizeaza pe Azarenka. "Orice rezultat este posibil, dar jocul Azarenkai pare mai potrivit pentru iarba. Iar returul ei excelent poate inlina balanta in favoarea ei", scrie si Jim Smith in avancronica sa.

"Victoria Azarenka a fost principala adversara a Serenei Williams pentru cativa ani, dar a avut nevoie de o perioada destul de lunga sa revina la forma dupa ce a nascut si alte probleme. In ultimul meci a dominat complet si o sa faca o declaratie de forta si in fata Simonei Halep, care se chinuie putin si nu a preferat niciodata iarba", scrie si Yesh Ginsburg.



Victoria Azarenka, favorita la pariuri

Chiar si casele de pariuri o dau ca favorita pe Victoria Azarenka, care are cota 1.86 sa se califice in optimi. Simona Halep are cota 1.92 pentru a trece mai departe. O victorie pentru Azarenka in trei seturi are cota 4 in acest moment.