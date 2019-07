"Ai prins asta pe camera?" :) Reactia amuzanta a lui Cori Gauff cand s-a intalnit cu Federer! Pustoaica de 15 ani ar putea juca impotriva Simonei Halep in urmatorul tur

Cori Gauff, noua minune din tenis, s-a calificat in turul 3 la Wimbledon.

Cori Gauff, pustoaica de 15 ani care a eliminat-o pe Venus Williams in primul tur la Wimbledon, s-a calificat in turul 3, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Rybarikova, scor 6-3, 6-3.

In urmatorul meci, "Coco" Gauff da peste Polona Hertog si s-ar putea intalni cu Simona Halep in turul 4.

Simona Halep o va intalni vineri pe Viktoria Azarenka.

Emotionata de intalnirea cu Roger Federer



Cori Gauff s-a intalnit ieri dupa antrenament cu Roger Federer, care s-a oprit sa o felicite.

"Iat-o! Felicitari, cum merge treaba?", a abordat-o amical Federer.

Vizibil emotionata, Cori Gauff s-a intors spre cameraman dupa discutia scurta cu marele Federer. "Ati prins asta pe camera?", a fost reactia americancei de 15 ani.

FULLSCREEN Galerie Foto

/









Tweet Citeste si: