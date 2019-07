WIMBLEDON 2019 | SIMONA HALEP-MIHAELA BUZARNESCU, 6-3, 4-6, 6-2! Prima reactie a Simonei dupa ce a castigat meciul cu Buzarnescu: "Sunt foarte increzatoare si puternica mental!"

Simona Halep a castigat prima intalnire cu Mihaela Buzarnescu din circuitul WTA, in turul 2 la Wimbledon.

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au dus confruntarea pana in setul decisiv, acolo unde Halep a castigat cu 6-2. Primul set a fost castigat de Halep, 6-3, in timp ce Buzarnescu s-a impus in setul al doilea, scor 6-4.

Simona Halep a fost pusa in dificultate de Mihaela Buzarnescu si a suferit in unele momente ale jocului, dar a reusit in cele din urma sa revina si sa castige. Halep considera este mult mai puternica din punct de vedere mental in acest moment.

"Cred ca joc ok. E intotdeauna greu pe iarba, iar acest meci a fost si mai greu decat cel din primul tur. Ca atare, sunt foarte bucuroasa ca am reusit sa ma impun. Ma simt foarte increzatoare si consider ca sunt foarte puternica din punct de vedere mental", a declarat Simona Halep pentru site-ul oficial al turneului de la Wimbledon.

In turul urmator de la Wimbledon, Halep va juca impotriva lui Azarenka.