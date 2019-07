SIMONA HALEP - SHUAI ZHANG, in sferturi la Wimbledon 2019! Chinezoaica o conduce pe Simona cu 2-1 la intalnirile directe

Simona Halep a invins-o pe tanara Cori Gauff in doua seturi si s-a calificat in sferturile de la Wimbledon 2019.

Simona Halep reuseste o noua performanta importanta la Wimbledon, calificare in sfert de finala, acolo unde a mai ajuns in 2016 si 2017. Cea mai buna performanta a Simonei Halep pe iarba londoneza a avut loc in urma cu 5 ani, in 2014, cand Halep a pierdut in semifinale cu Eugenie Bouchard.

Simona Halep a invins-o pe Cori Gauff in doua seturi identice, 6-3; 6-3. Viitoarea adversara este Shuai Zhang, cea care a trecut de ucraineanca Dayana Yastremska in trei seturi, 6-4; 1-6; 6-2.



SIMONA HALEP SHUAI ZHANG H2H

In sferturile de finala, Simona Halep se dueleaza cu chinezoaica Shuai Zhang, locul 50 WTA. Zhang are 30 de ani, e o jucatoare experimentata fara performante prea mari, dar care conduce la intalnirile directe cu jucatoarea din Romania.

E 2-1 la intalnirile directe dintre cele doua. Ultima data, Zhang a invins-o pe Simona Halep la Beijing in octombrie 2016, 6-0, 6-3. Tot in 2016, Zhang a invins-o pe Halep la Australian Open in doua seturi, 6-4; 6-3.

Singura victorie a Simonei Halep cu Shuai Zhang a avut loc in 2012, in primul tur la Indian Wells: 6-1; 6-1.