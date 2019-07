WIMBLEDON 2019: "Simona Halep si-a ZDROBIT adversara!" Reactii dupa victoria impresionanta cu Shuai Zhang

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Wimbledon 2019 dupa o victorie in doua seturi cu Shuai Zhang.

Simona Halep a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang dupa ce a fost condusa cu 4-1 in primul set. Romanca a revenit si a dus setul in tiebreak, pe care l-a castigat. In setul doi si-a distrus adversara cu 6-1, iar acum isi asteapta adversara din semifinale. Se poate duela cu Karolina Muchova sau cu Elina Svitolina. Simona a mai atins faza semifinalelor la Wimbledon in 2014, cand a pierdut in fata canadiencei Eugenie Bouchard.



Daily Mail: Simona Halep si-a zdrobit adversara!

Presa internationala e impresionata de reprezentatia data de Simona Halep in sfertul cu Shuai Zhang. "Simona Halep si-a distrus adversara in doua seturi" titreaza Daily Mail. "Halep s-a chinuit cu Zhang in primul set, insa in al doilea a fost un ciclon", scrie cotidianul Marca.

"Simona Halep o trimite acasa pe Shuai Zhang si joaca prima semifinala dupa mai bine de un an la un turneu de Grand Slam. Ultima semifinala jucata de Simona Halep a fost in iunie 2018, la Roland Garros, cand a castigat turneul. Acum revine in semifinale la Wimbledon, unde n-a mai ajuns din 2014", scrie L'Equipe.

Simona Halep va juca in semifinale cu invingatoarea partidei Muchova - Svitolina.