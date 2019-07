"Cori Gauff va fi numarul 1 WTA!" Lumea tenisului pariaza pe adversara Simonei Halep de la Wimbledon 2019

Simona Halep se dueleaza cu Cori Gauff in optimile de finala de la Wimbledon 2019.

Cori Gauff e cea mai frumoasa poveste de la Wimbledon 2019, calificare in optimi la doar 15 ani. Proaspat castigatoare la Roland Garros junior, Cori se bate acum cu cele mai mare jucatoare de tenis din lume la Wimbledon. Simona Halep are un meci delicat si toata presiunea este pe umeii romancei, cred expertii. Halep e favorita, insa "Coco" Gauff are puterea de a o forta la limita.



"Cori Gauff o s-o chinuie pe Simona Halep!"



"Cori Gauff o s-o chinuie pe Simona Halep", titreaza New York Post in ziua meciului dintre cele doua jucatoare. Simona Halep cauta cel mai bun rezultat al ei din acest an, iar drumul spre fazele finale trece prin duelul cu noua senzatie a tenisului american, tanara Cori Gauff, 15 ani. Aceasta lea eliminat deja pe Venus Williams, Magdalena Rybarikova si Polona Hercog, iar Simona Halep poate fi urmatoarea ei victima. Totusi, Halep este situata mult mai bine decat adversarele invinse de Gauff pana acum in turneu, insa americanii cred ca nu ii va fi simplu romancei sa treaca mai departe.



"Presiunea e pe umerii Simonei Halep, deoarece Cori Gauff a avut deja un turneu extraordinar, iar orice punct in plus este un bonus. Halep va simti persiunea de a se afla pe drumul unei noi finale de Grand Slam, dar in acelasi timp nu va dori sa piarda in fata unei adolsecente. Gauff va avea sprijinul tribunelor si ar putea iesi un meci strans", scrie New York Post.



John McEnroe; Cori Gauff, viitorul numar 1 WTA!

"Coco" Gauff a impresionat toate legendele tenisului. John McEnroe crede ca tanara jucatoare este viitoarea lidera mondiala.

"O sa fie numarul 1 in lume, fara dubiu. Sper ca va avea parte de sprijinul necesar. Din cate aud, parintii au mare grija de ea.", a spus legendarul jucator american.

La doar 15 ani, Cori Gauff are un numar limitat de turnee la care poate participa pana la varsta de 16 ani. Se poate inscrie doar la 5 turnee pana in luna martie a anului viitor. "E mai buna decat oricine de acolo, dar se poate inscrie doar la 5 turnee pana in martie. Nu trebui sa fie lasata sa joace mai mult? De ce poate sa joace doar daca implineste 16 ani? Dar daca ajunge in top 15 mondial", a spus McEnroe.



Antrenorul Serenei Williams pariaza pe viitorul lui Cori Gauff

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a lucrat cu Cori Gauff cand aceasta avea 10 ani. "A dat niste teste fizice, niste teste de tenis si am pus-o sa joace cateva meicuri de antrenament. Era deja o atleta incredibila. M-am gandit: waw, ce sportiv cu potential, poate sa devina incredibila. Era deja foarte competitiva. Putea sa-si ridice nivelul meciurilor si sa dea totul la antrenamente, era semn ca va ajunge departe. E foarte important pentru tenis sa ai ambitie, sa fii luptator. Cand le aduni pe toate, inseamna ca ai potential sa ajungi chiar foarte mare, iar din acest motiv am acceptat-o la academia mea si le-am spus oamenilor mei: intr-o zi o sa ajunga mare. Si chiar mi-a dovedit asta", povesteste Mouratoglou, proprietarul unei academii de tenis in Nisa.

Cori Gauff avea postere cu Serena Williams pe pereti!

Si Serena Williams a fost cucerita de Cori Gauff: "Cred ca sunt unii care la 15 ani habar nu au ce sa faca la Wimbledon, asa eram eu. Si o ai pe Coco, cea care la 15 ani stie ce sa caca. Cred ca e la alt nivel, e capabila si pregatita, sa fiu sincera. Nu am ce sfaturi sa-i dau, ea se descurca bine oricum. Sunt onorata ca a avut postere cu mine pe peretii ei intr-un moment din viata ei. In curand, alte fete o sa aiba postere cu ea pe peretii lor. E dragut pentru ca treaba asta se propaga din generatie in generatie", a spus Serena Williams.