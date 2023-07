Momente incredibile în turneul de calibru WTA 250 găzduit de capitala Ungariei. Reprezentanta gazdelor, Amarissa Kiara Toth (20 de ani, 548 WTA) s-a calificat în faza optimilor de finală în cea mai controversată manieră posibilă.

La scorul de 5-5, în primul set, chinezoaica Shuai Zhang (34 de ani, 28 WTA) a trimis o minge pe linie, dar arbitrul de scaun a văzut mingea aterizând în afara terenului, chiar și după verificarea liniei.

Șocată de moment, Zhang a cerut intervenția medicului, după care s-a retras din meci, acuzând un atac de panică. Kiara Toth a șters urma mingii, la reluarea jocului, făcând un gest nesportiv, având în vedere claritatea cu care mingea a atins linia. Asiatica a fost huiduită la ieșirea de pe teren, în timp ce Toth a sărbătorit, alături de spectatori, finalul abrupt al partidei, consemnând un nou gest nesportiv.

„Pentru că am ieşit din turneu, cred că e momentul să spun câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat. Nu credeam că prima mea victorie în circuitul WTA va crea o asemenea furtună şi îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat.

O respect pe Shuai Zhang ca persoană şi ca sportivă. Nu a fost niciodată în intenţia mea să fiu lipsită de respect, să supăr sau să rănesc pe cineva. Mi-am dat seama că nu ar fi trebuit să sărbătoresc aşa cum am făcut-o, după meci şi îmi pare rău de asta. Dar m-am lăsat purtată de emoţie, în căldura meciului.

Mă concentrez pe tenis şi nu aş fi vrut să câştig aşa. Sper ca în viitor să am oportunitatea să vorbesc cu Shuai Zhang şi să îi spun cât de rău îmi pare că meciul s-a încheiat astfel,” a spus Kiara Toth, după înfrângerile suferite la Budapesta, notează Eurosport.

Deși nu a fost sancționată de circuitul WTA, Kiara Toth a suferit două înfrângeri în turneul de la Budapesta, după victoria controversată din faza șaisprezecimilor de finală.

Kiara Toth a fost învinsă de Kateryna Baindl (100 WTA), scor 6-3, 6-1, iar în proba de dublu a cedat, alături de Adrienn Nagy, în fața echipei formate din Miriam Kolodziejova și Jesika Maleckova, ambele jucătoare clasate în afara top 300 WTA.

Amarissa Toth has shared a video in which she apologizes for what happened with Shuai Zhang a couple of days ago, saying that she shouldn't have behaved in that way, and that she respects Shuai as a person and athlete.pic.twitter.com/TktSTPEko2