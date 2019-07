WIMBLEDON 2019 | Cum se pregateste Cori Gauff pentru intalnirea cu Simona Halep! Americanca, declaratie plina de incredere

Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff in optimi la Wimbledon.

Cori Gauff este extrem de increzatoare inainte de duelul cu Simona Halep din optimile Wimbledon 2019. Americanca este foarte relaxata si a declarat ca nu vrea sa faca nimic special inainte de meciul programat luni, de la ora 16:30, pe terenul 1 din complexul de la Londra.

Tanara de doar 15 ani spune ca momentan nu simte nimic special pentru ca este in a doua saptamana la Wimbledon.

"O sa pregatesc meciul cu Simona Halep la fel cum fac cu orice alta partida. Antrenamentele au mers bine pana acum, asa ca o sa fac acelasi lucru ca si inainte. Nu stiu daca ma simt diferit pentru ca sunt in a doua saptamana la un turneu de Grand Slam. Voi vedea cand intru pe teren. Anul trecut pe vremea asta jucam la junioare si pierdeam in sferturi. Este un pas important pentru mine ca joc in optimi la senioare", a spus Cori Gauff.

Cori Gauff primeste sfaturi de la Mary Joe Fernandez

Americanca Gauff a marturisit ca Mary Joe Fernandez este antrenorul ei "din umbra" si ca primeste sfaturi inainte de fiecare partida de la cea care a ajuns in trei finale de Grand Slam.

"Inainte de fiecare meci vorbesc cu Mary Joe Fernandez, care imi da sfaturi uimitoare. Sunt foarte recunoscatoare pentru ca inseamna mult doar sa auzi cateva detalii din interior. Imi spune ce ar fi facut ea si apreciez mult asta", a marturisit Gauff.