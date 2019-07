"E anul Simonei Halep la Wimbledon?" Organizatorii impresionati de meciul cu Zhang. Ce a scris site-ul turneului

Simona Halep a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang si s-a calificat in semifinale la Wimbledon 2019.

Doar 90 de minute i-au trebuit Simonei Halep sa inchida un meci ce a inceput infernal pentru ea. Simona a fost condusa in primul set cu 0-3 si 1-4, insa a revenit si a castigat la tiebreak.

Shuai Zhang a picat complet in setul al doilea, iar Simona Halep va merge in semifinale unde va da peste Muchova sau Svitolina, una din favoritele inca ramase in competitie.



Organizatorii, impresionati de jocul Simonei Halep!

"Poate fi anul Simonei Halep la trofeu?" se intreaba contul oficial al Wimbledon pe Twitter. "Simona Halep si-a aratat spiritul de invingatoare in victoria cu Zhang. Favorita numarul 7 a incheiat visul lui Zhang de a juca semifinalele", scrie site-ul oficial Wimbledon in cronica de meci.