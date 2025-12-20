Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15



Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a întâmplat cu Craiova la Atena: ”Cel mai potrivit cuvânt”



Ioan Ovidiu Sabău, fost mare internațional român și ultima dată antrenor la ”U” Cluj în Superliga României, a vorbit despre meciul formației dirijate de Filipe Coelho de la Atena.



Sabău a sugerat că lipsa agresivității a fost vitală în punctele pierdute de olteni și, implicit, eliminarea din cupele europene.



”Au jucat bine, dar au fost dominați. Au fost puși în dificultate, iar acele mici momente de neatenție i-au permis adversarului să vină peste ei. Dacă nu îți iei măsuri și nu ești suficient de concentrat, apar greșeli care te costă. Am văzut asta și la echipa națională, în meciul cu Bosnia, și acum, la partida de la Atena.



Sunt mingi aruncate acolo pe care nu le blochezi, nu se întâmplă nimic, nu ai suficientă agresivitate sportivă. Intervine automulțumirea, relaxarea și, pe undeva, chiar iresponsabilitatea. Până la urmă, acesta e cuvântul potrivit: când nu îți iei măsuri și nu previi anumite situații”, a spus Sabău, potrivit sptfm.ro.



Cu câți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele



Universitatea Craiova s-a ales de la UEFA cu 3,17 milioane de euro, bani garantați pentru că a obținut accederea în competiția UEFA Europa Conference League după tururile preliminare.



Apoi, oltenii s-au făcut cu aproape un milion de euro după cele două victorii și un rezultat de egalitate. Mai exact, Mihai Rotaru s-a mai bucurat de 933.000 de euro de la UEFA.



Pentru că s-a clasat pe locul 25, Universitatea Craiova a încasat un bonus și de 336.000 de euro.



Asta înseamnă că Universitatea Craiova a generat aproximativ 5.000.000 euro, incluzând și cei 530.000 de euro obținuți în tururile preliminare, după ce a evoluat în premieră în acest sezon în grupa unică din UEFA Europa Conference League.



Suma totală ajunge la 5.719.000 de euro după ce oltenii au obținut și 750.000 de euro de la UEFA din ”value pillar”

”Value pillar” e partea din mecanismul UEFA care reflectă valoarea economică și de piață a cluburilor participante, prin audiența TV sau coeficienți.



Trupa din Bănie putea însă să-și rotunjească conturile cu încă 400.000 de euro dacă nu ar fi pierdut cu AEK Atena. Locurile 9-24 au primit 200.000 de euro și alte 200.000 de euro erau obținute prin accederea în primăvara europeană.

