Fotbalistul lui FCSB a văzut de pe margine meciurile cu Farul Constanța (2-1), UTA (0-3) și Dinamo (0-0), Feyenoord (4-3) și Unirea Slobozia (2-0).



Chiar dacă era de așteptat ca Bîrligea să-și facă revenirea după Anul Nou, iată că atacantul s-a refăcut miraculos și va putea lua parte la derby-ul cu Rapid.



Duminică seară, de la 20:00, FCSB primește vizita giuleștenilor în ultima etapă a sezonului regulat din acest an, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.



Vestea care bucură fanii lui FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, confirmată de Elias Charalambous: ”E pregătit!”



Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a confirmat și el vestea că Bîrligea va fi apt pentru duelul cu Rapid. Cipriotul a adăugat că atacantul e pregătit să ia parte la marele derby al rundei.



”Bîrligea a făcut tot posibilul să fie apt, este pregătit, da!”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare confruntării de duminică seară.



Bîrligea a jucat ultima oară împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1



