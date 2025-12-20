Președintele FR de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, a explicat la „Poveștile Sport.ro” că obezitatea reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă România în zilele noastre.

Marea problemă semnalată de Gabriel Toncean

Toncean a găsit soluția pentru eliminarea „flagelului”: introducerea orelor de educație nutrițională în școli. Totuși, în final, părinților le revine responsabilitatea, deoarece materia este opțională.

„Este cel mai mare flagel al României moderne și, chiar dacă el astăzi nu se vede și nu își arată colții încă așa de mult, noi dacă nu vom lua măsuri, nu vom face ceva realmente pentru copiii noștri, în câțiva ani vom ajunge să fim un popor totalmente bolnav.

Am reușit introducerea educației nutriționale în școli. Am avut parte de sprijin atât politic, cât și al colegilor din Federație, al Ministerului Educației, factori decizionali, tot ce înseamnă parte administrativă.

Am reușit să introducem, dar nu este suficient. În momentul acesta, părinții trebuie să fie cei care să își dorească să își trimită copiii și să aleagă materia 'Educație nutrițională'. Ea încă deocamdată la nivel opțional.

Responsabilitatea părinților pentru sănătatea copiilor

Părinții, pentru că ei sunt primii care iau decizia asupra copilului, dacă ei își doresc, într-adevăr, să aibă niște copii sănătoși în viitor, este important să aibă această materie. Pentru că educația nutrițională nu înseamnă mai mult, mai ales că vorbim de clasele 0, 1 și 2, decât de a conștientiza copilul de ceea ce este bine sau nu să mănânce.

El trebuie să știe, de la o anumită vârstă relativ mică, cum să interpreteze o etichetă, cum să mănânce, și de multe ori să le spună părinților ce e bine și ce e rău de consumat. Vrem, nu vrem, părinții sunt depășiți de multe ori de situație”, a declarat Toncean, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Zeci de povești din culturism, oameni model, concursuri pe toate meridianele și medaliile obținute în 2025 sunt doar câteva subiecte abordate de Gabriel Toncean la „Poveștile Sport.ro”, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

