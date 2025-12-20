Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos în runda 17 din Premier League
Newcastle - Chelsea se vede LIVE pe VOYO, de la ora 14:30.
Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30
Partida Newcastle - Chelsea, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Chelsea vine după victoria cu 2-0 în fața lui Everton din etapa trecută din Premier League și se află pe poziția a patra în clasament, la opt puncte de Arsenal.
De cealaltă parte, Newcastle este pe locul 12 în Premier League și are 22 de puncte adunat în 16 meciuri. „Coțofenele” vin după înfrângerea cu Sunderland din runda trecută, scor 0-1.
Ultima întâlnire dintre cele două s-a încheiat cu victoria lui Newcastle cu 2-0.
Prima ofertă a lui Chelsea pentru N'Guessan a fost refuzată
Saint-Etienne, echipă retrogradată din Ligue 1 la finalul sezonului trecut, a refuzat oferta de 8 milioane de euro făcută de Chelsea pentru Djylian N'Guessan, dorind în schimbul atacantului cel puțin 12.5 milioane de euro plus bonusuri de performanță.
De tânărul fotbalist francez mai sunt interesate Arsenal, Tottenham, Bayern Munchen, Inter Milano și Brentford. "Les Verts" ocupă locul al doilea în Ligue 2, iar N'Guessan, care este comparat ca stil de joc cu vedeta Kylian Mbappe, a marcat un gol în zece apariții pentru clubul din Loire.
Este fiul lui Dany N'Guessan
Djylian N'Guessan (17 ani / 180 cm) este născut la Saint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique) și s-a format la AS Saint-Etienne Football Academy. La nivel de seniori a evoluat pentru Saint-Etienne II (2024-2025) și Saint-Etienne (2025-prezent). Are selecții pentru naționalele U16, U17 și U18 ale Franței și în palmares are o finală de UEFA European U17 Championship (2025) și includerea în echipa ideală a acestui turneu final.
Poate evolua pe posturile de atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 2 milioane de euro. El este fiul fostului atacant francez de origine ivoriană Dany N'Guessan (38 de ani), care a jucat la echipe precum Auxerre, Rangers, Leicester, Millwall, Charlton Athletic, Port Vale, AEL Larissa, Doncaster Rovers și IK Start.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News