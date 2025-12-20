Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos în runda 17 din Premier League

Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30

Partida Newcastle - Chelsea, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Chelsea vine după victoria cu 2-0 în fața lui Everton din etapa trecută din Premier League și se află pe poziția a patra în clasament, la opt puncte de Arsenal.

De cealaltă parte, Newcastle este pe locul 12 în Premier League și are 22 de puncte adunat în 16 meciuri. „Coțofenele” vin după înfrângerea cu Sunderland din runda trecută, scor 0-1.

Ultima întâlnire dintre cele două s-a încheiat cu victoria lui Newcastle cu 2-0.

