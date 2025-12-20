Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos în runda 17 din Premier League

Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos &icirc;n runda 17 din Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Newcastle - Chelsea se vede LIVE pe VOYO, de la ora 14:30.

TAGS:
ChelseaNewcastleVoyoPremier League
Din articol

Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30

Partida Newcastle - Chelsea, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Chelsea vine după victoria cu 2-0 în fața lui Everton din etapa trecută din Premier League și se află pe poziția a patra în clasament, la opt puncte de Arsenal.

De cealaltă parte, Newcastle este pe locul 12 în Premier League și are 22 de puncte adunat în 16 meciuri. „Coțofenele” vin după înfrângerea cu Sunderland din runda trecută, scor 0-1.

Ultima întâlnire dintre cele două s-a încheiat cu victoria lui Newcastle cu 2-0.

Prima ofertă a lui Chelsea pentru N'Guessan a fost refuzată

Saint-Etienne, echipă retrogradată din Ligue 1 la finalul sezonului trecut, a refuzat oferta de 8 milioane de euro făcută de Chelsea pentru Djylian N'Guessan, dorind în schimbul atacantului cel puțin 12.5 milioane de euro plus bonusuri de performanță.

De tânărul fotbalist francez mai sunt interesate Arsenal, Tottenham, Bayern Munchen, Inter Milano și Brentford. "Les Verts" ocupă locul al doilea în Ligue 2, iar N'Guessan, care este comparat ca stil de joc cu vedeta Kylian Mbappe, a marcat un gol în zece apariții pentru clubul din Loire. 

Este fiul lui Dany N'Guessan

Djylian N'Guessan (17 ani / 180 cm) este născut la Saint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique) și s-a format la AS Saint-Etienne Football Academy. La nivel de seniori a evoluat pentru Saint-Etienne II (2024-2025) și Saint-Etienne (2025-prezent). Are selecții pentru naționalele U16, U17 și U18 ale Franței și în palmares are o finală de UEFA European U17 Championship (2025) și includerea în echipa ideală a acestui turneu final. 

Poate evolua pe posturile de atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 2 milioane de euro. El este fiul fostului atacant francez de origine ivoriană Dany N'Guessan (38 de ani), care a jucat la echipe precum Auxerre, Rangers, Leicester, Millwall, Charlton Athletic, Port Vale, AEL Larissa, Doncaster Rovers și IK Start. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
&rdquo;Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre &icirc;n contul Rom&acirc;niei&rdquo;. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
ARTICOLE PE SUBIECT
Chelsea a fost refuzată, după prima ofertă făcută pentru transferul unui atacant supranumit Noul Mbappe
Chelsea a fost refuzată, după prima ofertă făcută pentru transferul unui atacant supranumit "Noul Mbappe"
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: M-am g&acirc;ndit să sar de la etajul 25 ! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie
Liverpool - Brighton 2-0! Salah a revenit, iar &bdquo;cormoranii&rdquo; s-au impus pe Anfiled | Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0! Salah a revenit, iar „cormoranii” s-au impus pe Anfiled | Chelsea - Everton 2-0
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați - FC Argeș, duel de play-off de la 17:00. Primele echipe din Superligă la două capitole inedite
Oțelul Galați - FC Argeș, duel de play-off de la 17:00. Primele echipe din Superligă la două capitole inedite
Metaloglobus - Unirea Slobozia, de la 14:30. Recordul UNIC &icirc;n Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape!
Metaloglobus - Unirea Slobozia, de la 14:30. Recordul UNIC în Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape!
Ioan Varga &icirc;ncepe &bdquo;curățenia&rdquo; la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: &bdquo;Rezolv eu&rdquo;
Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”
Pițurcă intervine după ce Contra s-a pl&acirc;ns că a fost ignorat de Chivu: &bdquo;Dacă ar vorbi cu toată lumea...&rdquo;
Pițurcă intervine după ce Contra s-a plâns că a fost ignorat de Chivu: „Dacă ar vorbi cu toată lumea...”
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană &icirc;naintea derby-ului cu Rapid
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană înaintea derby-ului cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce transfer la FCSB! &rdquo;Este o lovitură&rdquo;

Ce transfer la FCSB! ”Este o lovitură”

Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Dinamo n-a mai stat pe g&acirc;nduri și l-a transferat: &rdquo;&Icirc;l luăm&rdquo;

Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli &icirc;n finala Supercupei

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel B&icirc;rligea &icirc;naintea derby-ului cu Rapid: &rdquo;Am &icirc;ncercat&hellip;&rdquo;

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: ”Am încercat…”

OUT! Universitatea Craiova dă afară un jucător după drama de la Atena

OUT! Universitatea Craiova dă afară un jucător după drama de la Atena



Recomandarile redactiei
Ioan Varga &icirc;ncepe &bdquo;curățenia&rdquo; la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: &bdquo;Rezolv eu&rdquo;
Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană &icirc;naintea derby-ului cu Rapid
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană înaintea derby-ului cu Rapid
Pițurcă intervine după ce Contra s-a pl&acirc;ns că a fost ignorat de Chivu: &bdquo;Dacă ar vorbi cu toată lumea...&rdquo;
Pițurcă intervine după ce Contra s-a plâns că a fost ignorat de Chivu: „Dacă ar vorbi cu toată lumea...”
Reacție categorică! Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Bologna
Reacție categorică! Ce a spus Cristi Chivu despre arbitraj după înfrângerea cu Bologna
Mutu, antrenor la Fiorentina? Reacție imediată din Italia
Mutu, antrenor la Fiorentina? Reacție imediată din Italia
Alte subiecte de interes
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Newcastle pregătește o ofertă atractivă pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!