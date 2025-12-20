Un meci cu mize diferite pentru cele două echipe. Dacă Rapid vrea să își consolideze poziția de lider în Superliga României, FCSB are nevoie de puncta pentru a ajunge pe loc de play-off.

Rapid vrea să îl transfere pe Alexandru Șuteu

Ambele cluburi se gândesc deja la campania de transferuri de iarnă, iar prima mutare plănuită de giuleșteni este una absolut interesantă. Rapid vrea să transfere un fost jucător de la FCSB.

Conform Digisport, primul jucător care poate ajunge în această iarnă la Rapid este Alexandru Șuteu, un fundaș lateral în vârstă de 21 de ani, care în prezent este jucătorul celor de al FC Voluntari.

Sursa citată susține că cei din conducerea Rapidului s-au interesat deja de parametrii fizici ai lui Șuteu și vor demara curând discuțiile cu oficialii de la FC Voluntari.

Șuteu este un produs al Academiei FCSB, însă campioana României l-a împrumutat în mai multe rânduri pe fundașul stânga la echipe precum Unirea Constanța, FC Buzău, Unirea Dej. În 2024, FCSB i-a reziliat contractul lui Șuteu, care a semnat gratis cu FC Voluntari.