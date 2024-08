Record negativ în tenisul mondial! La câte înfrângeri consecutive a ajuns o jucătoare din China, sfert finalistă la Wimbledon

Jucătoarea chineză a fost eliminată miercuri în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), stabilind cu această ocazie un trist record pe care ar fi dorit cu siguranţă să-l evite.

Shuai Zhang, în vârstă de 35 de ani, s-a înclinat în două seturi, scor 1-6, 4-6, în faţa rusoaicei Daiana Shnaider, suferind cu a 22-a sa înfrângere consecutivă la simplu.

Este vorba de un nou record negativ, la feminin şi masculin, după cel al americanului Vince Spadea, care a pierdut 21 de partide la rând, între octombrie 1999 şi iunie 2000.

Confruntată timp de mai multe luni cu o accidentare la umăr, Shuai Zhang, nu a mai câştigat un meci în circuitul WTA din ianuarie 2023, de la turneul desfăşurat la Lyon (Franţa). Chinezoaica are în palmares 3 titluri la simplu şi 13 la dublu.

Shuai Zhang are două trofee de Grand Slam în palmares, la dublu, Australian Open (2019) și US Open (2021), ir la simplu a ajuns până în sferturile de finală la Australian Open (2016) și la US Open (2019).