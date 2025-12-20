Mutu, antrenor la Fiorentina? Reacție imediată din Italia

Adrian Mutu (46 de ani) este unul dintre numele vehiculate pentru preluarea băncii tehnice la Fiorentina, echipă care traversează un sezon dezastruos.

Adrian MutuFiorentinaCesare PrandelliZdravko Kuzmanovic
Fiorentina se află într-un moment critic. După 15 etape este ultima clasată din Serie A, fără vreun meci câștigat și cu doar 6 puncte acumulate. Toscanii iau acum în calcul să se despartă de antrenorul Paolo Vanoli, instalat în noiembrie, și să numească un înlocuitor.

Zdravko Kuzmanovic: "Mutu poate face o treabă foarte bună la Fiorentina"

Presa italiană a scris în ultimele zile că o variantă surprinzătoare ar putea fi Adrian Mutu, una dintre legendele clubului. "Briliantul" ar putea lucra alături de Cesare Prandelli, care să ocupe un rol de director tehnic, și de Sebastien Frey, care să reprezinte omul de legătură între echipă și staff-ul tehnic.

Despre varianta Mutu la Fiorentina a vorbit și Zdravko Kuzmanovic (38 de ani), fost jucător al toscanilor în perioada 2007-2009 și fost coleg cu românul. Sârbul crede că o colaborare între Mutu și Prandelli ar putea revitaliza echipa în această perioadă critică.

"Prandelli este numărul 1, îi datorez multe, iar experiența lui Mutu poate ajuta foarte mult Fiorentina pentru că are capacitate de a gestiona vestiarul și iubește acest oraș.

Prandelli și Mutu pot ajuta foarte mult Fiorentina. Ceva trebuie schimbat la club pentru că nu s-a mai câștigat niciun meci de 16 etape. Sper ca Mutu și Prandelli să revină la club. Mutu poate revitaliza clubul. El va vedea cine se antrenează cum trebuie și cine nu, cine dă totul și cine nu. Cred că Prandelli și Mutu pot face o treabă chiar foarte bună", a spus Kuzmanovic, pentru Firenze Viola.

Mutu a fost jucătorul Fiorentinei între 2006 și 2011, perioadă în care a înscris 69 de goluri și a devenit al cincilea cel mai bun marcator din istoria clubului. "Briliantul" nu și-a ascuns niciodată visul de a antrena pe Stadio Artemio Franchi, nici măcar în acest moment critic al echipei.

Fiorentina va juca duminică, de la ora 19:00, contra lui Udinese, pe teren propriu. 

