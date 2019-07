WIMBLEDON 2019 | Tatal lui Cori Gauff o lauda pe Halep, dar ii transmite un mesaj clar! "Cred ca va fi de ajuns pentru ca fiica mea sa castige!"

Cori Gauff are mare increde inainte de meciul cu Simona Halep!

Corey Gauff, tatal si antrenorul tenismenei Cori Gauff, viitoare adversara a Simonei Halep in optimi la Wimbledon, a vorbit despre tenismena romanca si despre sansele pe care fiica sa le are sa se impuna in meciul de luni.

Simona Halep si Cori Gauff vor juca pe terenul 1, luni, dupa ora 16:30. Meciul este al doilea al zilei programat pe arena respectiva, dupa confruntarea dintre Serena Williams si Carla Suarez Navarro.

Tatal lui Gauff a laudat-o pe Simona Halep, dar considera ca fiica sa are tot ce ii trebuie pentru a o invinge pe fostul numar 1 mondial.

"Simona este o jucatoare grozava, lupta extraordinar. Sper ca fiica mea sa fie pregatita pentru aceasta confruntare. Cred ca, daca va juca tenisul ei cel mai bun, va avea sanse sa se impuna. Trebie sa fie pozitiva, sa lupte la randul ei, asa cum a facut-o in meciul precedent, cu Hercog. Asa va avea o sansa. Cred ca cel mai bun tenis ai ei va fi de ajuns pentru a castiga", a declarat tatal lui Cori Gauff.

Cori Gauff: "O sa fac acelasi lucru ca si inainte!"

La randul ei, adversara de doar 15 ani a Simonei Halep nu se teme de intalnirea cu romanca. Aceasta a dezvaluit ca nu se va pregati intr-un mod diferit pentru meciul de luni.

"O sa pregatesc meciul cu Simona Halep la fel cum fac cu orice alta partida. Antrenamentele au mers bine pana acum, asa ca o sa fac acelasi lucru ca si inainte. Nu stiu daca ma simt diferit pentru ca sunt in a doua saptamana la un turneu de Grand Slam. Voi vedea cand intru pe teren. Anul trecut pe vremea asta jucam la junioare si pierdeam in sferturi. Este un pas important pentru mine ca joc in optimi la senioare", a spus Cori Gauff.

Cori Gauff, increzatoare inaintea duelului cu Halep

Pustoaica din Statele Unite nu se teme de duelul cu Simona Halep. Gauff a spus ca a urmarit multe meciuri ale romancei si ca stie stilul ei de joc.

"Am urmarit-o de multe ori, evident. Nu m-am antrenat cu ea niciodata, asa ca nu stiu cum voi simti mingea atunci cand vom juca, insa stiu ce stil de joc are pentru ca am urmarit-o atat de mult.

E o jucatoare diferita fata de adversarele pe care le-am intalnit pana acum, dar toate sunt diferite in felul lor si fiecare partida e altfel. Nu cred ca ma voi schimba in vreun fel pentru ca acum joc cu unul dintre capii de serie", a spus Cori Gauff la conferinta de dupa calificarea in optimi.