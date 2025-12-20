Pep Guardiola a dezvăluit unde vrea să antreneze: ”E tot ce pot să spun”

De când a preluat-o pe Manchester City, Pep Guardiola a bifat 558 de apariții la cârma britanicilor și a înregistrat o medie de 2,28 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



La City, Pep Guardiola a câștigat tot ce se putea câștiga: Champions League, Premier League, Supercupa UEFA, Cupa Angliei, Carabao Cup, Campionatul Mondial al Cluburilor și Supercupa Angliei.



Pep Guardiola a spus unde vrea să antreneze: ”E tot ce pot să spun”



Antrenorul iberic a declarat că se simte bine pe Etihad. A precizat că, în ciuda zvonurilor apărute de-a lungul anilor, intenția sa este să rămână.



Guardiola a adăugat că situația va fi însă clarificată la finalul sezonului. Până în 2027 mai are spaniolul contract cu echipa ”cetățenilor”.



”Sunt fericit aici. Vreau să rămân aici. Au fost zvonuri în ultimii ani, de foarte multe ori. Iar tot ce pot să spun este că vreau să rămân aici.



La finalul sezonului, vom vedea!”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

