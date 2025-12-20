Pep Guardiola a dezvăluit unde vrea să antreneze: ”E tot ce pot să spun”

Pep Guardiola a dezvăluit unde vrea să antreneze: &rdquo;E tot ce pot să spun&rdquo; Premier League
Spaniolul o antrenează pe Manchester City din 2016.

De când a preluat-o pe Manchester City, Pep Guardiola a bifat 558 de apariții la cârma britanicilor și a înregistrat o medie de 2,28 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

La City, Pep Guardiola a câștigat tot ce se putea câștiga: Champions League, Premier League, Supercupa UEFA, Cupa Angliei, Carabao Cup, Campionatul Mondial al Cluburilor și Supercupa Angliei. 

Pep Guardiola a spus unde vrea să antreneze: ”E tot ce pot să spun”

Antrenorul iberic a declarat că se simte bine pe Etihad. A precizat că, în ciuda zvonurilor apărute de-a lungul anilor, intenția sa este să rămână. 

Guardiola a adăugat că situația va fi însă clarificată la finalul sezonului. Până în 2027 mai are spaniolul contract cu echipa ”cetățenilor”.

”Sunt fericit aici. Vreau să rămân aici. Au fost zvonuri în ultimii ani, de foarte multe ori. Iar tot ce pot să spun este că vreau să rămân aici. 

La finalul sezonului, vom vedea!”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

Pep Guardiola le-a mai antrenat de-a lungul carierei sale pe FC Bayern Munchen (iulie 2013 - iunie 2016) și pe FC Barcelona (iulie 2008 - iunie 2012).

Cifrele lui Guardiola

  • FC Bayern: 161 meciuri pe bancă, 2,41 puncte pe meci
  • FC Barcelona: 247 meciuri pe bancă, 2,36 puncte pe meci

