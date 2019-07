SIMONA HALEP - CORI GAUFF: Darren Cahill a dat-o de gol pe Simona Halep! Ce a facut inainte de duelul cu Cori Gauff de la Wimbledon

Simona Halep se dueleaza azi cu tanara Cori Gauff, 15 ani, in optimile Wimbledon 2019.

Simona Halep se bate azi cu marea surpriza de la Wimbledon 2019, americanca de 15 ani Cori Gauff, cea care le-a eliminat deja pe Venus Williams, Magdalena Rybarikova si Polona Hercog.

Anul trecut, Cori Gauff castiga Roland Garros la junioare, iar acum se va duela cu castigatoarea din 2018 a trofeului de la Paris. Si Simona Halep a castigat in 2008 trofeul de la Roland Garros la junioare.



Darren Cahill a venit la antrenamentul Simonei Halep!



Australianul Darren Cahill este prezent la Wimbledon, insa nu ca antrenor ci ca analist al televiziunii ESPN. Acesta a mers la antrenamentul Simonei din weekend si dezvaluie ca fosta sa eleva a studiat-o atent pe Cori Gauff.



"Am asistat in calitate de prieten, e bine sa o revad la antrenamente. Am profitat de faptul ca e week-end. In timpul saptamanii, e mai greu cu programul pe care il am la ESPN si nu prea am multe momente libere in care sa pot veni sa o vad.

Am vazut meciul Simonei cu Azarenka. A fost un meci de o calitate extrem de inalta. Simona a jucat excelent. A raspuns foarte bine la breakul facut de Vika la inceputul meciului, si tactic a facut impreuna cu Daniel Dobre un plan foarte bine pus la punct pe care l-a pus in aplicare perfect.

A facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, din cate am vazut eu, din acest an. Cand bati atat de confortabil, pe iarba, o jucatoare precum Azarenka, in maniera in care a facut-o Simona, nu e de mirare ca e unul dintre meciurile sale de top.

Simo arata foarte multa incredere in fortele sale, loveste bine mingile, are un joc solid, deci va fi foarte greu de invins", a spus Darren Cahill, potrivit Fanatik.



Darren Cahill, despre duelul Simonei Halep cu Coco Gauff: O poveste frumoasa in tenis!

Varsta americancei nu va conta, e avertismentul lansat de Darren Cahill pentru Simona Halep.

"N-are mare importanta varsta lui Coco, ca are doar 15 ani, pentru ca este deja o jucatoare grozava. Eu am vazut-o anul trecut, cand a castigat Roland Garrosul la junioare si avea numai 14 ani. E o poveste frumoasa a tenisului, o mare promisiune pentru tenisul mondial care va deveni campioana in viitorul apropiat, nu am niciun dubiu in privinta asta. Totul insa depinde de jucator in sine. De modul in care iesi pe teren sa-ti faci jocul, indiferent de adversar, fara sa te gandesti la lucrurile pe care nu le poti controla.

Simona are tipul de joc prin care o poate pune in dificultate pe Coco. Stiu ca a studiat-o pe Gauff cu matre atentie, toti cei din staff-ul Simonei au urmarit fiecare aspect din jocul lui Coco. Simona se poate bate la trofeu in orice turneu pe care-l joaca. Deci da, am incredere totala ca poate cuceri si Wimbledonul!", a povestit Darren Cahill.

Meciul dintre Simona Halep si Coco Gauff e azi, dupa ora 16:30, LIVE pe Sport.ro.