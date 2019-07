WIMBLEDON 2019 | Simona Halep - Cori Gauff, LIVE 16:30! Interes urias pentru partida din optimi: Gauff, revelatia anului in tenis

Simona Halep - Cori Gauff, ora 16:30, este partida vedeta a optimilor de la Wimbledon.

Simona Halep si Cori Gauff se vor duela pentru un loc in sferturile de la Wimbledon pe Terenul 1, dupa partida dintre Serena Williams si Carla Suarez Navarro.

Simona Halep va avea o partida destul de dificila chiar daca intalneste o sportiva in varsta de doar 15 ani. Cori Gauff este revelatia anului in tenisul feminin, nu doar a competitiei de la Londra.

Daca va reusi sa treaca de Cori Gauff, pe Simona Halep o asteapta Zhang sau Yastremska in sferturi. In semifinale s-ar putea duela cu Karolina Pliskova.

Interes urias pentru meciul Simona Halep - Cori Gauff

Simona Halep - Cori Gauff este o partida care trezeste un interes enorm printre iubitorii tenisului. Si asta datorita sportivei din Statele Unite ale Americii care a surprins pe toata lumea la Wimbledon.

Organizatorii au anuntat ca majoritatea biletelor s-au vandut deja si este de asteptat ca arena sa fie plina la ora de start.

Statistica uluitoare pentru Cori Gauff



Cori Gauff, tanara de doar 15 ani care a eliminat-o pe Venus Williams in primul tur la Wimbledon 2019 a reusit sa se califice in optimile de finala ale turneului. Venita din calificari, Gauff a izbutit trei victorii solide in fata unor jucatoare mult mai experiementate si se va duela in turul al patrulea cu Simona Halep. Cori Gauff are deja in potrofoliu reusite senzationale dupa trei meciuri castigate la Wimbledon!

Americanca a intrat din postura de ocupanta a locului 313 WTA si a ajuns pe locul 139 WTA intr-un clasament LIVE!

Mai mult, inainte de Wimbledon, pustoaica de 15 ani stransese 75.011 dolari in cariera. Acum, dupa parcursul incredibil avut pe iarba de la Londra, in conturile sale s-au adunat 220.517 dolari.

Cori Gauff a invins-o in primul tur pe Venus Williams cu 6-4 6-4. A urmat Magdalena Rybarikova, invinsa cu 6-3 6-3. Vineri seara, pustoaica a reusit o noua victorie, mult mai muncita de aceasta data, cu Polona Hercog. Partida s-a incheiat 3-6 7-6 7-5, dupa ce "Coco" a salvat nu mai putin de doua mingi de meci in setul al doilea.

Cori Gauff, increzatoare inaintea duelului cu Halep



Pustoaica din Statele Unite nu se teme de duelul cu Simona Halep. Gauff a spus ca a urmarit multe meciuri ale romancei si ca stie stilul ei de joc.



"Am urmarit-o de multe ori, evident. Nu m-am antrenat cu ea niciodata, asa ca nu stiu cum voi simti mingea atunci cand vom juca, insa stiu ce stil de joc are pentru ca am urmarit-o atat de mult. E o jucatoare diferita fata de adversarele pe care le-am intalnit pana acum, dar toate sunt diferite in felul lor si fiecare partida e altfel. Nu cred ca ma voi schimba in vreun fel pentru ca acum joc cu unul dintre capii de serie", a spus Cori Gauff la conferinta de dupa calificarea in optimi.