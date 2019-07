WIMBLEDON 2019: Ce a patit Cori Gauff inainte de batalia cu Simona Halep! Anuntul facut de tatal ei

Simona Halep se bate cu Cori Gauff azi in optimile de la Wimbledon 2019, live pe sport.ro, dupa 16:30.

Cori Gauff e marea surpriza de la Wimbledon 2019, calificare in turul 4 in urma unor victorii fantastice! Cori se bate cu Simona Halep pentru un loc in sferturi, dupa ce a intors partida cu Polona Hercog de la 2-5 in setul al doilea dupa ce pierduse primul set.

Victoria a dat peste cap atat cotele de la pariuri cat si rezervarile de la hotelul din Londra. Tatal lui Cori, Corey, povesteste ca a prelungit deja de doua ori cazarea de la Wimbledon, iar fiica sa spera sa joace finala.



"Stam la un hotel si ne-am tot extins sederea, dar e minunat. La inceput am facut rezervare pentru o saptamana, apoi pentru inca o saptamana, acum iar trebuie sa ne prelungim sederea aici. Coco a vrut sa ajunga in saptamana a doua a turneului, iar acum si-a propus sa-l castige!", a declarat tatal tinerei jucatoare, Corey Gauff, pentru site-ul WTA.



Cori Gauff, mesaje de felicitare de la Michele Obama

Performanta extraordinara reusita la doar 15 ani a atras mesaje din toata SUA pentru tanara Coco Gauff. Chiar si Michelle Obama, fosta prima doamna a Statelor Unite a felicitat-o. "S-au intamplat atatea intr-un timp atat de scurt. A jucat multe meciuri si a primit foarte multa atentie, e grozav pentru ea. Dar ramane cu picioarele pe pamant. Nu vorbim prea mult despre tenis de indata ce meciul se termina, noi ne pregatim pentru meciul urmator. E doar un alt meci de tenis. Stiu, e Wimbledon, dar pentru mine ea inca invata cum sa devina o jucatoare mai buna. Eu ii spun doar ca va castiga foarte multa experienta ce o sa o ajute mult in viitor", a mai spus tatal campioanei de anul acesta de la Roland Garros junior.



Mesaje de lauda pentru Simona Halep

Inaintea meciului cu fiica sa, tatal lui Cori Gauff o lauda pe Simona Halep. "Sunt mandru de modul in care lupta in momentele dificile. Simona este un adversar puternic, joaca la un nivel inalt. Sper ca fiica mea o sa se ridice la inaltime si sa fie pregatita. Toate momentele de aici sunt speciale. E primul ei Grand Slam si a intalnit o legenda, pe Venus Williams, pe terenul numarul 1. A iesit deja in evidenta, a vazut multimea, cat de frumos era. Apoi a avut sansa de a repeta asta. A fost special, nu o sa uite niciodata ce s-a intamplat. E ceva foarte special", a mai spus Corey Gauff.