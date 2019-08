Mai joaca Simona Halep in Fed Cup? Nemultumirile celei mai bune jucatoare a Romaniei si ce spune Segarceanu: "E important ca ea sa joace"

Romania va intalni Rusia in cadrul Fed Cup.

Tensiuni in cadrul echipei Romaniei de Fed Cup inaintea barajului cu Rusia. Convocarea Simonei Halep pentru aceasta confruntare este indoielnica in momentul de fata, intrucat numarul 4 WTA s-a declarat impotriva schimbarii formatului competitional, din cauza locatiei neutre a turneului final.

Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei, a declarat pentru GSP ca spera sa o poata convinge pe Simona Halep sa vina in ajutorul echipei pentru aceasta partida.

Florin Segarceanu: „Jucam acasa, cel mai probabil la Cluj-Napoca”

„Cel mai important lucru pentru noi, dupa tragerea la sorti, este ca jucam acasa, cel mai probabil la Cluj-Napoca, acolo unde avem de partea noastra publicul, iar atmosfera este incredibila,” a spus Segarceanu pentru GSP.

„Pentru a ne creste sansele, este foarte important ca Simona sa evolueze. Rusia este o adversara foarte puternica, cu multe jucatoare tinere si valoroase, cu 11 reprezentante in top 100 la simplu,” a adaugat Florin Segarceanu.

Ce presupune schimbarea formatului Cupei Federatiilor?

Fed Cup va urma modelul impus in Cupa Davis si, incepand cu 2020, competitia va fi organizata intr-o singura locatie, reunind doar 12 tari participante. 8 se vor califica in urma play-off-urilor, iar celelalte 4 vor fi gazda competitiei, Ungaria, fosta multipla campioana, Cehia si finalistele din acest an, Australia si Franta.

Prima editie a Fed Cup care va aplica noul format va avea loc in aprilie 2020, pe arena Laszlo Papp, din Budapesta. Este aceeasi arena care gazduieste anual Final 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin.