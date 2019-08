SIMONA HALEP LA US OPEN | Halep a aflat numele primei adversare de la Flushing Meadows! Cu cine se va duela in primul tur: are 1-0 in intalnirile directe

Simona Halep a aflat numele adversarei cu care se va duela in primul tur de la US Open.

Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va infrunta in primul tur de la US Open 2019. Este vorba despre o reprezentanta a tarii gazda, Nicole Gibbs, numar 135 WTA, care intra pe tabloul principal din postura de "lucky loser".

Nicole Gibbs a cedat in finala calificarilor in fata chinezoaicei Shuai Peng, scor 3-6, 6-4, 3-6, dar a beneficiat de unul din cele trei locuri norocoase oferite pe tabloul pierzatoarelor din finala calificarilor.

Simona Halep conduce scorul intalnirilor directe cu 1-0

Halep si Gibbs s-au mai confruntat o singura data, la Shenzen in 2018, pe o suprafata dura, similara cu cea de la Flushing Meadows. Atunci, Simona s-a impus usor, scor 6-4, 6-1, in doar 69 de minute de joc.

Nici acum, Nicole Gibbs nu trece printr-o perioada de forma foarte buna. A pierdut in primul tur la Toronto, cu Petkovic, iar mai apoi a parasit inca din primul tur si turneul ITF de la Vancouver, unde a fost invinsa de Shibahara.

Simona Halep vs. Nicole Gibbs se joaca marti-seara, in jurul orei 20:00, pe Arena Louis Armstrong

Nicole Gibbs este o jucatoare din America in varsta de 26 de ani, are o inaltime de 1.68 – identica cu inaltimea Simonei – si este dreptace. In turneele de mare slem, Gibbs a bifat pana acum 25 de partide, castigand 10 si pierzandu-le pe celelalte 15. Cel mai bun rezultat al sau in 2019 a fost trofeul castigat la competitia ITF de la Rancho Santa Fe, dotat cu premii in valoare de 25.000 de dolari. In comparatie, Simona Halep a reusit in acest an sa castige turneul de la Wimbledon, unde a fost rasplatita cu 2.35 milioane de lire sterline pentru performanta sa.

Simona Halep si Nicole Gibbs nu vor sti exact ora la care vor iesi pe terenul Arenei Louis Armstrong. Cele doua au fost programate in al doilea meci al sesiunii de zi, dupa duelul masculin dintre Andrey Rublev si Stefanos Tsitsipas. Meciul celor doi va incepe in jurul orei 18:10, ora Romaniei, prin urmare sunt sanse mici ca Simona si Nicole sa intre pe teren inainte de ora 20:30.

Invingatoarea dintre Simona Halep si Nicole Gibbs va juca in turul al doilea cu K. Kozlova / T. Townsend.