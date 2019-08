"Simona e INFOMETATA de victorie! Orice scenariu e posibil la US Open!" Ce spune Darren Cahill inainte de debutul lui Halep

Darren Cahill a avut cuvinte de incurajare si de lauda la adresa Simonei Halep intr-un interviu realizat in ziua premergatoare startului ultimului turneu de mare slem al anului, US Open.

Fostul antrenor al Simonei Halep apreciaza increderea de sine pe care o are romanca dupa succesul de la Wimbledon si considera ca turneul de la Flushing Meadows din acest an este deschis oricarui scenariu.

"Simona vine improspatata, relaxata dupa sezonul pe care l-a avut si dupa titlul de la Wimbledon. Este increzatoare si cred ca turneul este deschis. Simona poate fi si mai buna, fara indoiala”, a spus Darren Cahill despre numarul 4 WTA.

Darren Cahill: "Simona este una dintre cele mai infometate de victorie jucatoare pe care le-am vazut”

„Acesta e unul dintre motivele pentru care am ales sa lucrez cu ea, cand mi-a cerut sa fiu antrenorul ei. Puteam vedea in privirea ei dorinta de a progresa. Isi dedica tot ce are tenisului”, a conchis Darren Cahill despre castigatoarea de la Wimbledon.

Simona Halep va debuta la US Open marti-seara, de la ora 20:00. In primul tur, Simona o va intalni pe Nicole Gibbs, jucatoare pe care a invins-o in singura partida jucata de cele doua pana acum, la Shenzhen in 2018. Confruntarea va avea loc pe a doua arena ca marime din complexul de la Flushing Meadows, anume Arena Louis Armstrong.